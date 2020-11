Basketbalistky si výhrou proti Itálii můžou zajistit postup na ME

Basketbalistky si v pátek v Rize, kam byla kvalifikace přesunuta kvůli koronaviru a kde se hraje v uzavřené "bublině", poradily 84:64 s Dánskem a v tabulce jsou po třech kolech se stoprocentní bilancí první o bod před Itálií a o dva před Rumunskem. Na mistrovství Evropy postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších celků z druhých míst.

Do hodnocení celků na druhých místech se ale týmům ze čtyřčlenných skupin nebudou započítávat výsledky se soupeřem na poslední příčce. Tím je v "české" skupině Dánsko, a protože Seveřanky zatím prohrály všechny dosavadní zápasy, Svitek se k postupu příliš neupíná.

"Není to v našich rukou, muselo by vyhrát i Dánsko nad Rumunskem, takže se soustředíme hlavně na nás," uvedl Svitek, kterému přidělalo starosti zranění Julie Reisingerová. Pivotka Girony si v pátečním duelu s Dánskem vyvrkla kotník a o jejím startu napoví dnešní večerní trénink.

Kdyby Reisingerová nemohla hrát, byla by to pro český tým další z řady ztrát. Kvůli koronaviru už v nominaci chybějí kapitánka Romana Hejdová, Veronika Voráčková, Tereza Vyoralová, Veronika Šípová, Klára Pochobradská a zranění do Lotyšska nepustila Alenu Hanušovou a Kiu Vaughnovou.

V prvním zápase v Rize se s tím basketbalistky dokázaly vyrovnat, stejně jako s tím, že pro většinu hráček šlo o první utkání po měsíční pauze zaviněné přerušením českých soutěží kvůli koronaviru. Po vyrovnané první půli Češky zlepšily obranu a nakonec Dánsko s přehledem porazily.

A podle Svitka bude defenziva rozhodovat i proti Itálii. "Týmově hrají Italky dobře, ale kromě Cecilie Zandalasiniové nemají žádné velké individuality. V obraně musíme hrát kolektivně, abychom nenechaly bránící hráčky na perimetru moc unavit. Hodně hrají clonu na míč, na to se musíme připravit," prohlásil slovenský kouč.