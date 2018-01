Novoroční procitnutí platí i pro české biatlonisty! Tři dosáhli v Oberhofu na body

Jako by inspirování bronzovým úspěchem krajanky Veroniky Vítkové zajeli také čeští muži nejpovedenější závod sezóny. Dosud byla pro biatlonisty maximem 22. příčka ze stíhacího závodu z Annecy v podání Michala Krčmáře. Ten nyní při sprintu Světového poháru v Oberhofu skončil devátý, jedenáctý byl Ondřej Moravec a pořádnou porci bodů bral i Jaroslav Soukup za 25. místo v cíli. To je hodně slušný vklad také do sobotní stíhačky!