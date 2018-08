Gangster se vrací! V boji o titul vyzve nenáviděného soka

Je to tady! Hvězda MMA Conor McGregor bude znovu bojovat v UFC, když se postaví nenáviděnému rivalovi – Chabibu Nurmagomedovi. Tihle dva se vážně nemusí. McGregor dokonce v dubnu zaútočil na autobus s bojovníkem a musel kvůli incidentu před soud, kde vyfasoval flastr. Věřte tomu, že 6. října to bude bitva, kde mistrovský pás bude jen drobnou odměnou a fanoušci nebudou dýchat napětím, co jim bojovníci předvedou.