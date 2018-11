Tady se hraje vysoká hra. Dojde na dvojzápas v boxu a MMA?

Jeden souboj už historie zažila, střet dvou světů, je čas zvýšit laťku. Tuhle myšlenku má v hlavě zápasník MMA Chabib Nurmagomedov, který si stále pohrává s ideou duelu s boxerem Floydem Mayweatherem. Conor McGregor s neporaženým Američanem boxoval a prohrál. Dagestánec by rád to samé, ale o řád výše - dvě bitvy. První v ringu, druhou v kleci.

„Pokud uzavřeme bilaterální dohodu s Floydem Mayweatherem, fanoušci budou nadšeni. První zápas v ringu, druhý v kleci, to by mohlo být reálné. Chci sebe jednou otestovat v boxu, to je fér," citoval server mirror.co.uk beIN Sports.

Dagestánský orel chce vzít boxerskou legendu, která je už ve sportovním důchodu do klece a do ringu. Patrně by šlo o boxerský zápas a následně duel v MMA. Už nyní se dá odhadnout, jak by toto měření dopadlo, skončilo by remízou. Nurmagomedov by složitě hledal převahu v postoji v boxerském klání, Mayweather by zase plaval na zemi, pokud by se dostal na záda v MMA. Jisté je, že by se v této vysoké hře točily velké peníze.

Chabib Nurmagomedov slaví triumf v Las Vegas.

John Locher

Pokud čekáte, že jeden z aktérů vytáhne na svět podepsanou smlouvu, hned tak se nestane, pokud někdy vůbec. Dagestánec stále čeká na verdikt po svém zkratu, když po bitvě s McGregorem před měsícem, přeskočil pletivo a vrhl se v Los Angeles mezi fanoušky a ostuda byla na světě.

Box už ne, vzkázal šéf UFC

Nurmagomedov dostal zatím polovinu své výplaty, milión je stále zadržován. Oba bojovníci mají do dalšího rozhodnutí prodlouženou suspendaci. Další zasedání Nevadské atletické komise je na programu 10. prosince.

Do slovní přestřelky o možném duelu se vložil také Dana White, šéf UFC, ten, který rozhoduje v nejsledovanější MMA lize světa.

„Pokud chce Mayweather bojovat, ať jde do boje, ať přijde do UFC. Boxovat znovu nebudeme, tohle tu už jednou bylo. Chceš zápas, přijď bojovat...skutečně bojovat," řekl White TMZ.

"CBS, Showtime a MGM, ukažte šekové knížky," reagoval Mayweather před dvěma týdny na facebooku a potvrdil jen svoji přezdívku Money.