Po hrozivém ukončení odmítá roli modela. Chce se vrátit s instinktem zabijáka

Nejtěžší porážka, nejrychlejší porážka a také nejděsivější, která měla své následky. Tohle vše zažil v květnu zápasník MMA Sage Northcutt. Přešel z UFC do organizace One Championship a odešel s K.O. po 29 sekundách. Následně musel být hospitalizován v nemocnici. Návrat do ringu vidí až v roce 2020. Webový server bjpenn.com citoval trenéra Urijaha Fabera, ten mluvil o několika zlomených kostech ve tváři po děsivém ukončení.