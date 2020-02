Tenhle frajer nečeká. Jednou ranou poslal chlapa k zemi a hned šel hledat další kořist

Žádné otálení. Jednoho poslal k zemi a hned se vydal lovit dalšího soka. Zápasník MMA Jan Blachowicz o víkendu v Novém Mexiku na galavečeru UFC seknul Coreyho Andersona. V prvním kole vyslal nekompromisní pravé razítko, které se otisklo na bradě. Uběhlo pár sekund a on stál u pletiva a v hledišti hledal a našel Jona Jonese. Současného nejlepšího bojovníka polotěžké váhy. „Jsi další, řekni mi kdy, řekni mi místo a čas,“ křičel Polák na Američana.

Blachowicz se ponořil, povolil v kolenou, nabil pravačku a Anderson neměl šanci. Pěst zasáhla bradu. Když Američan padl na zem, ještě mu stihl Polák poslat jedno kladivo jistoty. Poté už zasáhl rozhodčí.

Vítěz roztáhl ruce, zjistil, že výhra je jeho a vyrazil se hledat další potencionální kořist. A našel ji v hledišti. Jones věděl, že tahle pozornost jde za ním.

„Jan vypadal skvěle. Byl to úžasný boj. Myslím, že odvedl skvělou práci, jeho box byl skvělý. Corey vypadal trochu pomalejší a váhavější," řekl Jones pro MMA Junkie.

Šestatřicetiletý Polák prohrál s Andersonem v roce 2015 na body, teď odvetu vyhrál i s úroky. Nyní má ale v hlavě vyšší kartu v polotěžké váze. Dvaatřicetiletý Jones viděl K.O. na vlastní oči a dobře se bavil.

Minulý víkend Jones po pětikolové bitvě porazil na galavečeru UFC v Houstonu Dominicka Reyese. Ten by rád odvetu. Teď by si rád v oktagonu popovídal Polák. A není sám, kdo by chtěl jít s legendou.

„Jeho základy jsou velmi ostré. Myslím, že bude skvělým protivníkem. Musíme se sejít s UFC. Myslím, že UFC brzy zavolá. Jen počkám, až uvidím, s čím přijdou. Jsem úplně zdravý od posledního zápasu. Moje tvář, tělo, mysl, srdce je připraveno jít bojovat," dodal Jones pro sherdog.com.

Blachowicz zápasil před rokem v Praze, zde prohrál Thiagem Santosem, který ho ukončil ve třetím kole. Od té doby měl Polák tři souboje, všechny vyhrál, dvakrát stylem K.O. Kdo se mu postaví dále, dojde na krále Jonese?