Vysoký stupeň nebezpečí. Který metrákový střelec udeří nejsilněji?

Poslední jména odtajněna. Na světě je seznam osmi bojovníků do 100 kilo, kteří nastoupí v pyramidě do projektu Oktagon Underground. První večer, pro který zatím ještě nebyl zveřejněn seznam zápasů, se odehraje 16. května. Mezi zápasníky v pěti váhových kategoriích organizátoři rozdělí 100 tisíc eur, přibližně 2 750 000 korun. Celkem proběhne sedm večerů, každý týden jeden.

„Váha do sto kilo je hratelná, další jsou vražda, smrt, zabití. V ostatních vahách jsou všichni, kteří mají zvuk a jméno, brutálně našlapané pyramidy. Devadesátka ze slovenské strany bude šílená. Oktagon Underground je projekt, který trefili na hlavičku a nezbývá než zatleskat načasování a chytnutí příležitosti. Takový turnaj za takové peníze nedá už nikdo nikdy dohromady," myslí si trenér Martin Karaivanov, který organizuje turnaje Fusion FN.

Na české straně budou ve váze do 100 kilo bojovat Jan Gottvald, Tomáš Hron, Daniel Škvor a Melvin Mané. Na slovenské straně pavouka byla vybrána čtveřice Pavol Langer, Gabriel Torok, Simon Michálek a Jakub Bartoš. Na vítěze československého finále čeká 5 tisíc eur, což je 135 tisíc korun.

Jan Jay Jay Gottvald, jeden ze čtyřky na české straně pavouka do 100 kilogramů v projektu Oktagon Undreground.

Gottvald, zkušený MMA zápasník, vedle něj české legendy postoje - thajského boxu a kickboxu - Tomáš Hron a Daniel Škvor. Čtvrtým na české straně je Melvin Mané, který vkročil do tělocvičny bojových sportů před třemi lety.

„Pyramida do 100 kilogramů nabízí na české straně doslova snovou záležitost, protože uvidíme v zajímavých pravidlech jednu z největších legend domácí scény Tomáše Hrona. Chlapíka, který tady 20 let určuje scénu a neustále se zlepšuje. Na něj se budou chtít vytáhnout další skvělí postojáři, jako Daniel Škvor. Ten má vždy atraktivní zápasy. Představí se i mladý a talentovaný thaiboxer Malvin Mané, který má moderní tvrdou thajskou školu a je to divoch se vším všudy. Čtvrtým do party je Jay Jay Gottvald. Jediný zástupce OKTAGONU v téhle pyramidě. Vůbec to nebude mít jednoduché, navíc Hron je jedním z jeho kamarádů z Brna. Jestli tedy bude chtít vyhrát českou stranu, pořádně se zapotí,“ okomentoval českou stranu promotér Ondřej Novotný

„Jay Jay nechtěl hubnout dvě hodiny před zápasem, tak jde do stovky. Chce se udržovat v zápasovém módu a zúročit trénink, proto jsme se přihlásili. Když se dívám na českou stranu pavouka, tak to jsou tři strikeři a Jay Jay je z MMA. Čekám příjemné měření stylů a porovnání, kam se MMA za krátkou dobu posunulo a jak je na tom K1. Sice se pojede v malých rukavicích, ale myslím si, že by nám pravidla měla víc vyhovovat než ostatním klukům," uvažuje Karaivanov, který trénuje Gottvalda.

Samuel Pirát Krištofič, jeden z bojovníků Oktagon Underground

Na slovenské straně přichází do pyramidy s vizitkou tří vyhraných posledních duelů v MMA Pavol Langer. V únoru porazil Lukáše Dvořáka. Gabriel Torok nemá oslnivou bilanci v MMA (1:7), ale tady půjde především o postoj. Zápornou bilanci má v MMA také Simon Michálek (3:6). Čtvrtým je Jakub Bartoš.

„Na Slovensku možná na první pohled ne tak známá jména, ale o to větší nadšení do boje mají. Z OKTAOGNU nebezpečný Pavol Langer a borec, který více méně ukončil kariéru, ale teď se vrací, protože postoj mu vždy seděl a do každého zápasu vletí po hlavě – Gabriel Torok," dodává Novotný.

V zápasech Oktagon Underground se představí bojovníci v celkem pěti vypsaných vahách a pyramidovém systému, z čehož jedna váha je věnována ženám. Finále budou vždy československá. Turnaje se odehrají v Česku a na Slovensku, termíny se budou střídat. Všech sedm turnajů budou moci fanoušci sledovat každou sobotu od 20 hodin na online platformě OKTAGON.TV. Všechny zápasy se odehrají bez fanoušků, a to z důvodu epidemie koronaviru.