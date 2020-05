České bitvy. Nekompromisní K.O. i ručník v kleci

Všichni v rouškách, kdo nevěděl, myslel by si, že jde o válku gangů. Nešlo. V Praze se v Reinders gymu odehrál první večer projektu Oktagon Underground. Dvanáct zápasů s upravenými MMA pravidly, která mají více vyhovovat postojářům. Žádné dlouhé přetahování na zemi. Rychlá akce, navíc v malých rukavicích, kde každá chyba zabolí více, ukončí zápas. Stalo se. Pyramidy bojovníků mají první vítěze a poražené. To vše bez diváků na místě, ti z důvodu koronaviru nemohli přijít. Přesto zápasníci ukázali srdce, adrenalin, tvrdost a atraktivní zápasy, jak uvidíte ve videích.

První zápas Oktagon Underground připadl na Matěje Kozubovského a Jana Janku, oba se představili v pyramidě do 80 kilo. Janka ve druhém kole třikrát soupeře hodil na zem a ten dostal minus bod. Takto jsou napsaná pravidla Undergroundu. Žádné dlouhé ležení, po třech sekundách zpátky do postoje. Ve třetím kole musel Kozubovský zabrat, což se mu povedlo. Přesně trefené koleno a Janka si připsal K.O. Předchozí úspěchy byly vymazány. Do čtvrtfinále šel rival.

Daniel Vítovec a David Hunanyan, pyramida do 90 kilo. Dohromady tihle dva prožili přes dvě stovky zápasů, takže žádná vyčkávaná. Vítovec se nedokázal bránit porazům. Ve třetím kole byl ale Hunanyan dvakrát počítán, přesto zápas oba dohráli do celých tří kol po třech minutách. Vítězem se stal nakonec na body Vítovec. „Ve třetím jsem to asi otočil. V prvním kole jsem si udělal něco s kolenem, tak jsem poslechl svého trenéra a vzal to na pankáče, na bitku. Tenhle projekt je sranda," okomentoval výhru vítěz s přezdívkou Vesničan.

Jan Janka doručoval soupeři jeden takedown za druhým, ale přesné koleno ho vypnulo.

Štěpán Guba a Jan Pajtáš, osmifinálová řežba v kategorii do 70 kilo. Vyznavači loktů a kolen se zde dočkali pravidelného přísunu, přesto šel tento duel do třetího kola. Čistou řežbu v postoji nakonec ovládl Guba, který se dostal do pyramidy před týdnem, když naskočil za Michala Krčmáře. „Je to řežba, pecka. V uvozovkách tam není válení. Vstaneme a jedeme, to lidi chtějí vidět," byl spokojený vítěz.

Nebylo pochyb. Dominance Matouše Kohouta nad Michalem Rybou.

Matouš Kohout a Michal Ryba. Praha proti Brnu a proti sobě dva borci do 80 kilo. Nečekali na vyzvání rozhodčího a podali si ruce, tím ale diplomacie skončila, což Ryba poznal záhy, když ho soupeř omylem trefil do rozkroku. Kohout využil zkušeností z MMA a rivala naházel, ten byl v prvním kole také dvakrát počítaný. Podobný scénář následoval i později. Po čtvrtém počítání rozhodčí duel ukončil, jasná výhra pro Kohouta.

Lukáš Chotěnovský a Ladislav Krištůfek, bitva do 70 kilo. Pátý duel večera. Krištůfek se musel bránit několika pokusům o strh a byl také úspěšný. V posledním kole mu trenér radil tvrdost a agresivitu, vyplatilo se. Chotěnovský první přestřelku s velkou námahou ustál, ale odneslo to jeho tříslo. Nevzdal se, jenže po další náloži přilétl do klece ručník. Zápas urval stylem K.O. Krištůfek.

Tohle bylo už moc. Vhozený ručník ukončil duel mezi Lukášem Chotěnovským a Ladislavem Krištůfkem

Pavel Salčák a Zdeněk Polívka, střet vyznavačů MMA do 90 kilo, kteří si v prvních třech minutách vyměnili hodně ostré pozdravy, Polívka byl počítán a byl hodně otřesen, ale krizi ustál. Počítání se dočkal i Salčák, ve druhém kole dvakrát, potřetí už přišlo K.O. Agresivní styl bijce s přezdívkou Gameover zafungoval. „Nasralo mě to," nebyl se začátkem duelu spokojený vítěz.

Bomby, bomby a bomby. K zemi šel nakonec Pavel Salčák. K.O. mu nadělil Zdeněk Polívka

Luboš Lesák a Petr Tesař, pyramida do 70 kilo. Tohle byl tah na jednu branku, kde přišel konec ve druhém kole. Počítání a Tesař už neměl sílu dále bojovat. Lesák byl o třídu lepší, ale soupeř byl ořech. „Byl tvrdej," uznal vítěz.

Matěj Peňáz a Matěj Hrkal a bitva do 90 kilo. První jmenovaný byl velkým favoritem. Jeho výsledky v organizaci Glory mluví za vše, je jediným stálým Čechem v této prestižní kickboxerské stáji. Druhý si ale přál právě tohle jméno. Štěstí přeje odvážným. V tomto případě to ale neplatilo. S koncem prvního kola Peňáz mohl slavit T.K.O. Tři minuty soupeře naháněl a když chtěl, nemilosrdně trestal. „Ne každý přání je správný, necítil jsem se nijak ohrožený," přiznal Peňáz.

Tvrdé pěsti. Matěj Peňáz vyřídil Matěje Hrkala v prvním kole

Jakub Bahník a Pavel Hvězda, osmifinálová dvojice do 80 kilo. Tentokrát hvězda nezazářila, padla. Hvězda chtěl soupeři rozkopat nohu, což se mu dařilo, ale ve druhém kole Bahník povolil ruce, poslal je do boje a trefoval, po třetím počítání byl konec. „Starty mám pomalejší, v prvním kole jsem se trápil," přiznal vítěz, který ve druhé tříminutovce odjistil ruční brzdu.

Následovala dvojice do 90 kilo Adam Dvořáček a Jakub Klauda, který měl několikanásobně více soubojů na své zápasnické pažbě, což se nakonec projevilo. Klauda vyhrál 3:0 na body.

Tohle byla válka. Nenávist postrčila Tadeáše Růžičku k vítězství na K.O. nad Tomášem Le Sy

Předpolední zápas začal o půlnoci ze soboty na neděli. Ve váze do 80 kilo se šli o výhru pobít Leo Brichta a Pavel Šach. V prvním kole stihl Brichta čtyři takedowny. Jelikož se mu tahle hra dařila, pokračoval v ní, Šach přišel o další bod. V posledním byl i počítán a bylo jasno, po třech kolech šach mat, výhru bral Brichta. „Příprava nebyla úplně ideální, ve čtvrtek jsem si zranil záda, zvažoval jsem, jestli vůbec nastoupím. Pavel je nevěřitelně tvrdej kluk. Nečekal jsem, že se takhle zapotím," přiznal Brichta.

Tomáš Le Sy a Tadeáš Růžička, poslední nálož v kleci prvního večera Oktagon Underground. Tihle dva se už před zápasem počastovali a poslali si přes sociální sítě silácké vzkazy. Teď se muselo rozhodnout v boji v duelu do 70 kilo.

Le Sy zkusil překvapit na úvod kolenem a drtivým tlakem, ale Růžička tuhle nabídku odmítl. Druhé kolo bylo jasně Růžičky, který přepnul na agresivnější styl a přesně trefené koleno znamenalo konec. Nemilosrdné ukončení a jasný vítěz.

Příští sobotu je na programu Bratislava a slovenská strana pavouka Oktagon Underground. Celkem je na programu sedm až osm večerů s tímto netradičním projektem.