Hezký auta, hezký holky, budou lítat granáty, zve Pála na garážové zápasy

Podle organizátorů se přihlásily do projektu stovky potencionálních zápasníků. „Jsme spokojeni, takový ohlas jsme nečekali, přihlásilo se nám hodně kluků. Lidi se hlásí jako diví, je z čeho vybírat," řekl Pála k zájmu ze strany bojovníků. Původně se všechny zápasy měly odehrát bez fanoušků, jen za přítomnosti televizních kamer, nakonec se situace změnila.

„Fanoušci mohou přijít, ale zatím nechceme lidi oficiálně zvát na první dobrou, aby se nám tam nesešly dva tisíce lidí, to by mohl být v garážích problém. Bude ale připravena VIP zóna pro zhruba třicet lidí, kdo pak ještě přijde, přijde. Kapacitu nyní vidím do pětiset lidí, pokud bude potřeba, jsme schopni reagovat. Obchodní dům Šestka nám vyšel maximálně vstříc. Pokud bude velký zájem, prostor zvětšíme," připustil Pála možné úpravy.

IAF Streetfighter, nový projekt, který představila organizace IAF pro amatérské bojovníky MMA.

IAF

Součástí večera budou také superfighty, jména jsou ale zatím v utajeném režimu, má jít o překvapení.

Předminulý víkend si Pála, bývalý profesionální boxer, vyzkoušel zápas na amatérském mistrovství republiky v MMA. Když pořádá akce, chtěl na vlastní kůži poznat, jak tento sport chutná. V těžké váze nepřežil první kolo, soupeř mu chytl kotník a on odklepal.

"Jsem za tu zkušenost hrozně rád, chtěl jsem se octnout v oktagonu, poznat, jaký to je pocit. Ve finále z toho moc nebylo, ale i tak to byla zkušenost. V budoucnu si chci dát další zápas. Snažím se pracovat se svým egem, aby mě neovládalo. Nechci ale skončit s tím, že jsem prohrál na debilní páku na nohu, chci se v oktagonu trochu poštípat," má jasno pětatřicetiletý bývalý boxer.

V MMA je klasika oktagon, občas ring, v připravovaném projektu se bude bojovat na žíněnce, kde budou kolem oploty. Jiné prostředí, pravidla stejná jako u amatérského MMA, to slibují organizátoři IAF Streetfighter.

„MMA se v České republice lehce zastavilo. Máme tady dost amatérů, kteří chtějí zápasit a my jim chceme dát šanci. Tichota a Gabal přišli do profi oktagonu a začali kosit i zkušenější profíky. Amatérský základ je důležitý a my chceme dát šanci se klukům vyzápasit. Klasická amatérská MMA scéna tolik netáhne, tak ji chceme zviditelnit, trochu okořenit, proto vznikl tento projekt. Pravidla budou čistě podle amatérského MMA, ale prostředí bude garáž a plot, kde si budou kluci dávat do držky," popsal připravovaný scénář Pála.

IAF Streetfighter, nový projekt, který představila organizace IAF pro amatérské bojovníky MMA.

IAF

Organizátoři představí tři pyramidy ve vahách do 70 kilogramů, do 85 kilogramů a nad 85 kilogramů. V každé váze bude 32 zápasníků. „IAF Streetfighter bude jiný v tom, že bude v prostředí, který tady ještě nebylo. Tohle bude syrový, špinavý, drsný. Náš cíl je dostat kluky a jejich umění do podvědomí lidí a veřejnosti. Z amatérského prostřední vychází profíci, jako je Vémola, Attila (Végh)," přidal svůj pohled druhý z organizátorů Petr Ondruš.

IAF Streetfighter bude probíhat každý pátek v garážích OC Šestka a půjde o čtrnáct týdnů po sobě, zápasy bude v přímém přenosu vysílat O2 TV Sport.