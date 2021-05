Ve finále Velké ceny Ústí je z domácích boxerů jen Sedláčková

Se snahou o postup do finále neuspěli Oliver Hochman (do 64 kg), Maxim Schejbal (do 81 kg), Victor Trush (do 91 kg), Martin Pinc (nad 91 kg), který podlehl těsně 2:3 stříbrnému medailistovi z Evropských her Mouradu Alievovi z Francie, Kateřina Čavajdová (do 57 kg) a Magdaléna Tichá (do 60 kg).

Nejvýraznějšími postavami domácí výpravy měli podle papírových předpokladů být Martina Schmoranzová a Miloš Bartl, oba ale prohráli v minulých dnech hned první zápasy. Dvojnásobná medailistka z evropských šampionátů Schmoranzová podlehla ve váze do 69 kg těsně na body 2:3 Polce Karolině Koszewské, osmatřicetileté mistryni Evropy z roku 2005 a vítězce předloňských Evropských her. Bartl v kategorii do 75 kg musel ve třetím kole předčasně ukončit kvůli zranění rtu vyrovnaný duel s Byambou-Erdenem Otgonbátarem z Mongolska.