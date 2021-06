Po stopách legendárního Ira. Slovenská ikona chce napodobit hvězdného McGregora

Když vloni na podzim organizace OKTAGON MMA oznámila akvizici v podobě zkušeného slovenského zápasníka, okamžitě vyvstaly otázky, v jaké váhové kategorii bude Buchinger míchat kartami. Během své kariéry totiž předváděl skvělé výkony jak v lehké, tak v pérové váze. Práce s vlastními kilogramy Buchingerovi v minulosti nedělala problémy, a tak i v případě jeho působení v OTKAGONU jsou správně obě varianty.

Pětatřicetiletý ranař se nejprve zaměřil na lehkou váhu, kde hned ve svém prvním zápase dostal šanci zabojovat o titul. Proti vycházející hvězdě, mladému Slovákovi Ronaldu Paradeiserovi, uplatnil své zkušenosti a už po dvou a půl minutách slavil výhru a zisk titulového opasku.

Namísto první obhajoby v lehké váze ale přichází další výzva. Znovu se měl Buchinger objevit na turnaji OKTAGON 26 na Štvanici. Slovenský šampion ale nedostal kvalitního soupeře, a tak se jeho plánované představení posouvá. OKTAGON se na podzim vrátí po dvouleté pauze do největší slovenské haly. A hlavním tahákem pro bratislavské publikum bude bitva Buchingera o druhý titulový pás v pérové váze.

Pokud by rodák z Gabčíkova v září v bratislavské aréně Ondreje Nepely vyhrál, stal by se prvním Slovákem, který by současně držel dva titulové pásy jedné organizace. Vůbec prvním bojovníkem, kterému se to povedlo ve slavné UFC, byla jedna z hlavních tváří světového MMA Conor McGregor.

Dvaatřicetiletý irský válečník nejprve v roce 2015 rychlým knokautem po třinácti vteřinách porazil Brazilce Josého Alda a stal se šampionem pérové váhy. O rok později pak zvítězil i nad americkým veteránem Eddiem Alvarezem a pověsil přes rameno i druhý pás.

Svěřenec Attily Végha se nyní pokusí o napsání podobného příběhu. O to zajímavější je, že právě Buchinger se stal jediným Slovákem, který proti slavnému Irovi stál i v jedné kleci. V rámci turnaje Cage Warriors se oba potkali v roce 2012 v souboji o pás lehké váhy. McGregor ukončil svého soupeře přesným úderem v prvním kole po třech minutách a čtyřiceti vteřinách.

V UFC následovali cestu McGregora i další bojovníci. Držitelem dvou titulových pásů současně se později stali Henry Cejudo, Daniel Cormier či bojovnice Amanda Nunes. V polské největší organizaci KSW držel souběžně dva opasky Mateusz Gamrot.

Vše nasvědčuje tomu, že turnaj OKTAGON 27 bude 11. září okořeněn titulovou bitvou pérové váhy. Bude to zároveň letos poprvé a naposledy, co se OKTAGON představí v Bratislavě. Podaří se Buchingerovi přidat k už tak nabitému kariérnímu odkazu další světový milník?