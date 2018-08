Kreuziger přestupuje do jihoafrického týmu

Roman Kreuziger po dvou letech změní angažmá. Z australské stáje Mitchelton-Scott míří do Dimension Data. Za jihoafrický tým bude závodit od příští sezóny. "Změna je život! Moc se na to těším. Mám hlad po úspěchu a chci vítězit. Individuálně i týmově," uvedl na svém facebookovém profilu český jezdec.

Nyní se ještě myšlenky rodáka z Moravské Třebové upínají k povinnostem u stávajícího zaměstnavatele. "Teď se maximálně soustředím na zbytek roku 2018 a co nejlepší výsledky za Mitchelton. Budu závodit na jednorázovkách místo Vuelty, abych byl co nejdřív připravený na mistrovství světa v Innsbrucku. Jsem diesel a potřebuju teď nabrat spíš výbušnost," dodává Kreuziger.

Další vývoj své kariéry vidí pozitivně, však by také měl v novém působišti dostat více prostoru k získávání individuálních úspěchů. "Přestup do Dimension Data pro mě znamená novou motivaci a v některých směrech nový začátek. Věřím, že mě čeká to nejlepší období v mé kariéře a chci s týmem dokázat velké věci," zmiňuje v tiskové zprávě.

Kreuziger se tak objeví už v pátém týmu cyklistické elity. Dvaatřicetiletý závodník vstoupil do nejvyššího patra silniční cyklistiky roku 2006, kdy jezdil za Liquigas, později nosil trikot Astany, Saxo-Tinkoff a Orica-Scott (současný Mitchelton).

"Tým se teď tvoří. Ještě se uvidí, jestli zůstane Mark Cavendish. Přijde i Michael Valgren, kterého znám z Tinkoffu. Byl to můj parťák na pokoji na Tour, takže ho znám velmi dobře. Bude tam ještě pár přestupů, tým se dává dohromady a vypadá velmi dobře," prozrazuje juniorský mistr světa.