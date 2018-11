V Táboře navnadil diváky junior Ťoupalík. Světový pohár otevřel čtvrtým místem

Ťoupalík dorazil do cíle jen pět sekund za vítězem a jen těsně prohrál souboj o třetí příčku. "Jsem spokojený. Čtvrté místo na Světovém poháru musím brát s ohledem na to, jak to bylo celý závod vyrovnané. Jezdilo nás tam jednu chvíli osm," řekl Ťoupalík novinářům.

Mrzel ho jen karambol dvě kola před koncem. "Škoda toho pádu, stál mě hodně sil. Byl jsem pak takový pobouchaný, ztrácel jsem hodně v technice, ale čtvrté místo beru," dodal Ťoupalík.

Ježek se znovu vešel do desítky, jako se mu to podařilo již před necelým měsícem, kdy vybojoval bronz v Bernu. "Myslel jsem na víc," netajil přesto zklamání. "Ale i tak je to umístění do desítky doma, takže dobrý. Moc mi závod nesedl technicky, nesedí mi příliš ten zmrzlý povrch, ale není to žádná tragédie," uvedl Ježek.

V 11:20 začal závod mužů do 23 let, ve 13:30 vyjedou na trať ženy a vrcholem programu bude závod elitní mužské kategorie od 15 hodin.