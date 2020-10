Britský lékař podezřelý z dopingu zničil notebook šroubovákem

Freeman kvůli podezření z napomáhání k dopingu a lhaní při vyšetřování vypovídal před britským lékařským tribunálem.

Zničený notebook byl náhradní za ten, jenž mu byl ukraden v Řecku. Zmizení prvního notebooku ztížilo vyšetřování britské antidopingové agentury týkající se podezřelého balíčku, který byl týmu Sky doručen v roce 2011 v závěrečný den závodu Critérium du Dauphiné. Měl být určen pro tehdejší hvězdu stáje Bradleyho Wigginse, podle vedení Sky obsahoval pouze schválený lék na onemocnění dýchacích cest fluimucil.

Druhý notebook podle všeho obsahoval záznamy o cyklistech ve Freemanově péči. Lékař nyní uvedl, že počítač se rozbil a on ho nechtěl nechat recyklovat, protože se bál, že by z něj mohly být získány citlivé údaje.

"Nemám co skrývat," řekl Freeman při slyšení před lékařskou komisí. "Viděl jsem pořad o tom, jak lidé v Indii dokážou získat data z notebooků. Rozhodl jsem se, že to nedopustím, takže jsem ho zničil. Bylo to v období, kdy jsem se necítil moc dobře," dodal Freeman, jehož vedení britské cyklistiky v roce 2017 suspendovalo a lékař ze zdravotních důvodů na funkci rezignoval.