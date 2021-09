Eiking po vydařené Vueltě přestoupí do týmu EF Education-Nippo

"Vůbec jsem to nečekal. Doufal jsem, že bych mohl vyhrát etapu. Místo toho jsem jel tak dlouho v červeném dresu. Bylo to úžasné. Změnilo mě to jako jezdce. Dodalo mi to sebevědomí a ukázalo, že se mohu rovnat těm nejlepším," řekl Eiking, kterému krátce před Vueltou uniklo o dvě sekundy celkové vítězství v etapovém závodě Arctic Race v Norsku.

Šéf EF Education-Nippo Jonathan Vaughters měl Eikinga v hledáčku celou sezonu, ale norský jezdec prý nechtěl mluvit o smlouvě, dokud neukáže, co v něm je. "Panejo, říkal jsem si. Takhle by se na jeho místě moc závodníků nezachovalo," uvedl Vaughters.