Tvrdé obvinění slovenské megahvězdy: Sagan si vítězství v Paříž-Roubaix koupil!

Trojnásobný světový šampión a rychlík německé stáje Bora-hansgrohe začátkem minulého měsíce slavil premiérový triumf ve slavném 257 km dlouhém jednorázovém závodu poté, co ve finiši porazil dvojnásobného mistra světa v týmové časovce Silvana Dilliera z AG2R La Mondiale, který se s ním jako jediný udržel v úniku. "Na velodrom jsem přijel první, ale Peter byl prostě příliš silný," komentoval závěr lakonicky Dillier.

Westra to však viděl trochu jinak...

„Hned jsem si u televize řekl, zítra se Silvain s radostí koukne na svůj bankovní účet. Jasně, nemůžete to dokázat, ale Sagan má peněz dost, tak proč by mu (Dillierovi) něco neudrobil, aby si mohl být výhrou jistý?" prohlásil na adresu lídra žebříčku UCI v interview pro deník Volkskrant.

Vážné obvinění. Ale možná jen Westra jednal podle známého rčení „podle sebe soudím tebe." Pětatřicetiletý profesionál, jenž na Tour de France v roce 2014 pomáhal jako člen elitní stáje Astana Vincenzovi Nibalimu k celkovému triumf, má totiž s korupcí osobní zkušenost.

Zaplacený premiérový triumf

„V roce 2009 jsem na Memoriálu Arna Wallarda bojoval v úniku o vítězství s německým spurtérem Erikem Baumannem. Nechtěl jsem riskovat, že bych ve finiši prohrál, proto jsem mu navrhl: Tisíc? Nakonec kývl. Bylo to tak jednoduché," přiblížil zážitek z první profesionální výhry, k níž dospěl pomocí úplaty.

Proč k ní sáhl?

K podvodnému způsobu jednání ho prý nasměroval Aart Vierhouten, někdejší stájový kolega z týmu Vacansoleil, který ho jako nováčka v začátcích kariéry poučoval: „U tvého jména musí být seznam vítězství, takže pokud to, Lieuwe, bude potřeba, zaplať. Úspěchy se ti bohatě vyplatí při uzavírání nových kontraktů."

Westra ukončil kariéru v lednu loňského roku a ve své biografii neopomněl ani pro cyklistiku tolik citlivé téma dopingu. Přiznal, že zneužíval takzvané terapeutické výjimky, například tím, že předstíral zánět v kolenu, aby mohl používat kortizonové injekce, léky na tlumení bolesti (tramadol) či kofeinové tablety. Právě tato kombinace mu údajně pomohla v závěrečné časovce k celkovému vítězství na etapovém podniku Tři dny de Panne-Koksijde v roce 2016 v Belgii.

„Píchal jsem si to (kortizon) do těla, abych jezdil rychleji, vyhrával ceny a vysloužil si obdiv. Už při první profesionální sezóně jsem zjistil, že jen tvrdým tréninkem ničeho nedosáhnu. Na tousty s burákovým máslem se to jezdit nedá," tvrdí Westra a dodává: „Lidé se mě ptají: Proč jsi užíval tramadol, nač inhalátor? Vždyť nemáš astma. Odpověď je jednoduchá. Protože to není zakázané a máš pak lepší výkon. A navíc, když to neudělám já, sáhne k tomu soupeř. Takhle se v cyklistice uvažuje."