Když hoří plíce. Kulhavého konec legendy zaskočil

„Je škoda, že takový závodník skončil. Nečekal jsem to, rozloučit se tak náhle není úplně obvyklé," přiznala česká stálice mezi elitou MTB Jaroslav Kulhavý při neformálním setkání před blížícím se závodem Světového poháru v Novém Městě na Moravě. „Všichni jsme věděli, že Julien s alergií hodně bojuje. Ale očekával bych, že se rozloučí na konci seriálu, nebo že počká až hlavní pylová sezóna odezní a připraví si rozlučkový závod. Letos v srpnu se třeba koná jeho domácí podnik v La Bresse. Těžko to ale hodnotit, nevíme, jak se mu daří nebo nedaří," přemítal olympijský šampión z her v Londýně 2012.

Štěpánovou kašel zastavuje při tréninku

Alergie či astma, to je strašák mnoha vytrvalostních sportovců. Sám Kulhavý dýchací obtíže rovněž zaznamenal, vyšetření ale odhalilo jinou příčinu. „Je to bohužel civilizační věc a sportovcům se samozřejmě nevyhýbá. U mě nicméně zátěžové testy ukázaly fyziologický původ po nějakém zranění. Pyly sem tam cítím v nose, ale nijak zásadně. Karla je na tom o poznání hůř," odkázal český šampión na svou reprezentační kolegyni Karlu Štěpánovou.

Šestadvacetiletá závodnice se potýká s alergií pravidelně, v letošní nebývale silné pylové sezóně ale trpí obzvlášť. „Zejména v posledních deseti dnech, to jsem ještě nezažila. Když vyjedu na trénink, tak mám první půlhodinu pocit, že mi shoří plíce. Dřív jsem měla největší problémy při závodní zátěži, teď jsem musela kvůli kašli zastavit při intervalovém tréninku. Nejezdí se s tím dobře, a hlavně trpí i hlava. Člověk trénuje nadoraz, dává tomu všechno a pak přijde stopka ze strany, kterou nelze ovlivnit. Každý se s tím vyrovnává po svém, někdo nejezdí, ale to je podle mě nesmysl. Snad teď trochu pomůže déšť," zadoufala Štěpánová i s ohledem na závod v Novém Městě.

Populární zastávka Světového poháru horských kol na Vysočině má v kalendáři seriálu vyhrazený příští víkend, ještě předtím se elitní závodníci poperou o body na konci tohoto týdne v německém Albstadtu.