Viviani vybojoval na Giru třetí etapový vavřín, dál vede Yates

"Po předchozích těžkých dnech je tohle přesně to, co jsme já i celý tým potřebovali. Dva dny tvrdě makali," řekl Viviani, který se ve čtvrteční deštivé etapě trápil. "Teď je před námi poslední týden a my máme tenhle trikot. A jsme odhodlaní ho uhájit až do Říma," dodal lídr mezi sprintery.

V celkovém pořadí se po dnešní 180 kilometrů dlouhé rovinaté etapě nic podstatného nezměnilo. Dál vede Brit Simon Yates s náskokem 47 sekund před obhájcem titulu Tomem Dumoulinem z Nizozemska. Růžový dres ale bude muset o víkendu tvrdě hájit ve dvou těžkých horských etapách.

Čas dnes neztratili ani čeští cyklisté. Roman Kreuziger dojel tři místa za stájovým lídrem Yatesem na 37. příčce, Jan Hirt z Astany byl devadesátý. Štybar, jenž pomohl Vivianimu připravit sprinterskou pozici a dlouho mu hlídal záda, dojel na konci hlavního pelotonu na 119. příčce.

V sobotu peloton čeká náročný výjezd do cíle na 1730 metrů vysoký Monte Zoncolan. Vrchol v Karnských Alpách patří s průměrným sklonem dvanáct procent a s maximálním sklonem přes 20 procent k nejtěžším stoupáním v cyklistice.