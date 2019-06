Spilkové hrozí, že na LPGA znovu neprojde cutem

První den Meijer LPGA Classic for Simply Give zahrála Spilková ránu pod par, ve druhém zas jednu nad a aktuálně figuruje na děleném 82. místě. Aby postoupila do závěrečných kol, musely by hráčky před ní v dohrávce kazit.

Čtyřiadvacetiletá Spilková hraje první sezonu na LPGA Tour a z předešlých devíti letošních startů proměnila v cut jen tři.

V Grand Rapids je v čele Brooke Hendersonová. Kanaďanka se v obou kolech dostala osm ran pod par, celkově tak má skóre -16 a vede s náskokem tří ran .