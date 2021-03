Golfista Horschel vyhrál jamkovku v Austinu a má šestý titul na PGA Tour

Čtyřiatřicetiletý Horschel se při předešlých pěti startech ve světové jamkovce ani jednou nedostal dále než do čtvrtfinále. Tentokrát postoupil v Austin Country Clubu ze skupiny po výhře v rozstřelu nad krajanem Maxem Homou a v play off postupně přešel přes Kevina Streelmana z USA, až po devatenácté jamce přes Angličana Tommyho Fleetwooda, v semifinále vyřadil Francouze Victora Pereze a Schefflera porazil v boji o titul na sedmnácté jamce.

"Klíčem byla psychická pohoda," řekl Horschel, který si před jamkovkou dopřál pár dnů pohody s rodinou. "V Bay Hill a na The Players jsem hrál hrozně. S dětmi, strýčky, tetičkami, bratranci a jejich dětmi to bylo skvělé a myslím, že si podobnou dovolenou zopakujeme, když to to přineslo takový úspěch," smál se.

Především změnil svoje myšlení v jamkovce. Dřív se příliš soustředil i na hru soupeře. "Místo abych hrál proti hřišti. Když jsem viděl, že soupeř zkazil, tak jsem zahrál pasivně a nehrál svoje nejlepší rány, což se mi pak vymstilo. Teď jsem do toho šel naplno a bojoval jako buldok," řekl král FedEx Cupu z roku 2014.

Za vítězství si připsal na konto 1,82 milionu dolarů, přes 47 milionů korun, a po téměř šesti letech se vrátil do dvacítky světového žebříčku. Je na 17. místě. "Vždycky jsem věděl, že mám talent hrát s nejlepšími, ale asi nejsem tak vyrovnaný jako třeba Dustin Johnson nebo Rory McIlroy," uvažoval Horschel.

Třetí místo obsadil další z Američanů Matt Kuchar, který v duelu poražených semifinalistů zdola Pereze.