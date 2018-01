Smutné o kousíček unikla obhajoba triumfu na Marcialonze

Běžkyni na lyžích Kateřině Smutné těsně unikla obhajoba vítězství ve slavném italském dálkovém běhu Marcialonga. Česká lyžařka do finiše po 70 kilometrech vjížděla před Brittou Johanssonovou Norgrenovou, švédská rivalka ji ale na poslední chvíli předstihla a vyhrála o pouhý metr.

Smutná vedla ještě padesát metrů před cílem. "Bylo to opravdu těsné, sama jsem byla hrozně unavená. Ale musela jsem to zkusit. S Kateřinou je to vždy těsné, ale doufám, že ještě pár soubojů v téhle sezoně svedeme," řekla Norgrenová.

Mezi muži v podobně těsném finiši uspěl Rus Ilja Černousov, jenž závodí za tým Lukáše Bauera. Na cílové pásce předjel Toreho Björsetha Berdala z Norska. Šestnáctý doběhl nejlepší Čech Stanislav Řezáč. Petr Novák nabral manko kvůli zlomené hůlce a obsadil 31. místo.