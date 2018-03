Watabe vyhrál poprvé Světový pohár v severské kombinaci

Norský reprezentant Jan Schmid, který jako jediný mohl ještě Watabeho ohrozit, pokud by ho dnes dokázal porazit, doběhl do cíle závodu na 10 km čtvrtý.

Jelikož sdruženáři nemohli kvůli silnému větru dopoledne absolvovat kompletní skokanský program, startovali do běžecké části podle výsledků pátečního provizorního kola. To vyhrál Watabe a vyběhl s náskokem 18 sekund před druhým Schmidem. Norského rivala za sebou udržel až do cíle a mohl s předstihem slavit.

Vítězství ze soboty zopakoval Riessle. V závěrečném finiši porazil Rydzeka o jednu sekundu a vyhrál třetí závod v řadě. Watabe za německou dvojicí zaostal o 5,5 sekundy. Schmid v závěru odpadl a ztratil dalších téměř 40 sekund.

Český reprezentant Tomáš Portyk obsadil bodované 15. místo ze ztrátou 1:45,2 minuty na vítěze. Ondřej Pažout skončil na 41. místě, Jan Vytrval byl jednapadesátý. Lukáš Daněk do běžecké části nenastoupil.

Devětadvacetiletý Watabe byl v minulosti v konečném pořadí SP třikrát druhý (2012, 2015 a 2016). Velký křišťálový glóbus vybojoval jako druhý Japonec v historii po Kenžim Ogiwarovi, jenž v letech 1992 až 1995 dokonce slavil hattrick.