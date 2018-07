Pivot Jordan zamířil v NBA z LA Clippers do Dallasu

Olympijský vítěz z Ria 2016 přitom mířil do Dallasu už před třemi lety. S vedením Mavericks už byl domluvený, nakonec ale dal na naléhání spoluhráčů a v Los Angeles zůstal. Loni si zahrál v Utkání hvězd.

Jordan patří k ligové špičce v úspěšnosti střelby a v doskakování. V základní části uplynulé sezony si připsal 15,2 doskoku na zápas, což pro něj představovalo nejvyšší průměr za deset let v NBA. Dallaský klub věří, že s novou posilou může usilovat o postup do play off.