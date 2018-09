Medveckému bude v NH Ostrava pomáhat někdejší kouč Prostějova Bálint

„Chceme více propojit mládež s prvním týmem. To bude právě Petrova práce. Marek Stuchlý starší zůstává u týmu jako druhý asistent," uvedl majitel klubu Tomáš Vrátný. Příchod nového pomocníka si pochvaluje i Medvecký. „Názory na basketbal máme z 95 procent stejné, o zbytku debatujeme, a to je dobře. On mi mluví do útoku, já jemu do obrany," usmál se Medvecký.

Do sezóny vstoupí NH Ostrava na konci září s pěticí cizinců na soupisce. „Doplní je opět zkušený Petr Bohačík, více šancí dostanou Štěpán Svoboda a Tomáš Havlík, který přišel ze Snakesu Ostrava. Z Olomoucka jsme na hostování získali Martina Nábělka, což je další hráč do rotace. Ze zahraničí se vrátil také pivot Martin Koloničný, ale zranil se a teprve začíná s tréninkem," přiblížil Medvecký.

Po loňském 11. místě v základní části by rád vrátil Ostravu do play off. „Tréninková morálka je o dvě stě procent lepší než loni, kdy tady byli hráči, kterým se moc trénovat nechtělo. I kádr byl úzký, takže se s tím moc dělat nedalo. Chceme hrát play off hrát a doufejme, že se nám podaří cíl splnit," řekl ostravský kouč.

Kvalitnější tréninky kvituje i kapitán týmu Petr Bohačík. „Nasazení na tréninku je úplně jiné. Kluci, co tady jsou, jsou basketbalisté, kluci s charakterem. Ať je to Kanaďan Luka Zaharijevič, Srb Milan Stanojevič, nebo Američané Brandon Boggs a Nick Smith, tak držíme spolu. Pokud nepřijdou zranění, máme dobře našlápnuto. Klidně můžeme myslet na play off," zmínil Bohačík. „Jen musíme morálku z tréninku přenést do zápasu. Když budeme kvalitně bránit, můžeme hrát rychlý basketbal a sázet na protiútoky. Pokud se nám podaří tohle držet a doplníme to úspěšnou střelbou, budeme určitě produktivnější, než když jsme byli nuceni hrát do plné obrany," nastínil Bohačík.

Příchodem mladých Čechů Ostrava pokračuje ve snaze přenášet právě na domácí hráče odpovědnost. „Chceme mít pevnou kostru osmi hráčů a další rotovat. Ale nejde tak rychle jak bychom si představovali. Ta propast mezi naší mládeží a prvním týmem je velká," připustil Vrátný.