Basketbalista Krejčí uzavřel v Zaragoze profesionální smlouvu

"Od malička jsem se chtěl živit basketbalem. I když jsem ze začátku nevěděl, co všechno to obnáší, tak poslední roky jsem se o to snažil zajímat. Ptal jsem se profesionálních sportovců, jaké to je. Má to své plusy i minusy, ale hrozně se na to těším. Bude to nová příležitost a nový začátek," uvedl Krejčí v tiskové zprávě České basketbalové federace.

"Vít Krejčí si prochází podobnými postupnými kroky jako ostatní hráči ve Španělsku, kteří se chtějí dostat do ACB. To znamená posun z mládežnických týmů do áčka. Toto byl logický krok, ke kterému jsme směřovali naše úsilí, aby se dostal do áčka Zaragozy," uvedl hráčův agent Phillip Parun.

"Budoucnost si určuje sám. Hodně na sobě pracuje a myslím, že toto je jenom důkaz, že když se skloubí tvrdá práce s talentem a trpělivostí, tak se takovým hráčům otevírá místo v áčku takového klubu," doplnil Parun.

Krejčí je od března 2017 nejmladším českým hráčem, jenž zasáhl do zápasu španělské ligy. V uplynulé sezoně většinou nastupoval ve čtvrté lize za rezervní tým Zaragozy Olivar. Teď se chce posouvat v kariéře výš.

"Znamená to pro mě obrovskou šanci. Je skvělé, že se tady v Zaragoze nejspíš bude hrát nějaký evropský pohár, což znamená víc minut, víc šancí. Po tak dlouhé době už jsem si navíc zvykl na město a jsem rád za to, že jsem podepsal na další tři roky," uvedl Krejčí.

Své rozhodnutí dobře zvažoval. "Dlouho jsem to probíral s rodiči i s Phillipem (Parunem). Pomáhali mi dát si dohromady všechny plusy i minusy, což mi hrozně pomohlo. Bral jsem v úvahu všechno, co mi řekli, ale nakonec jsem se jako vždycky rozhodoval podle sebe," podotkl člen širšího kádru pro zářijové mistrovství světa v Číně, který v reprezentaci debutoval v únoru.