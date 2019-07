Brno bude opět hostit juniorský šampionát v plážovém volejbalu

Brno bude příští rok opět dějištěm mistrovství Evropy v juniorské kategorii beachvolejbalistů. Evropská konfederace CEV přidělila organizátorům ze Sokoláku poprvé šampionát hráčů i hráček do 20 let.

Brno je tradičním pořadatelem juniorských ME pro kategorii do 18 let. Konala se tam již pětkrát včetně loňska, kdy Jan Vodička a Tadeáš Trousil získali stříbrné medaile. V roce 2004 také na brněnském písku bojovaly o evropské medaile třiadvacítky.

V mládežnických kategoriích bývá Brno i centrem šestkového volejbalu. Naposledy před dvěma lety hostilo skupinu a zápasy o medaile na mistrovství světa mužů do 21 let.