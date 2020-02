Philadelphia - Atlanta 129:112 Embiid dovedl 49 body Philadelphii k výhře nad Atlantou

Sixers postrádali druhou hvězdu týmu Bena Simmonse kvůli zranění zad, ale Embiid vzal odpovědnost na sebe. Atlanta totiž stále nemá k dispozici zraněnou posilu pod koš Clinta Capelu a nenašla nikoho, kdo by Embiida zastavil. Ten měl už v poločase 21 bodů a jeho tým si vytvořil dvacetibodový náskok, o který však na začátku čtvrté čtvrtiny přišel.

Pak ale vzal Embiid zápas do svých rukou a 22 body v poslední čtvrtině dovedl Sixers k vítězství. Po posledním koši znamenajícím osobní rekord předvedl i oslavný taneček.

"Rozhodl jsem se jít do druhé části sezony s novým rozpoložením. Chci se hrou zase bavit. A to nejen tak, že se budu usmívat, ale zábava může být i to, když dominuji na palubovce tak jako dnes," řekl Embiid. "Tohle dokáže každý zápas, když se mu chce," prohlásil jeho spoluhráče Tobias Harris, autor 25 bodů. Za Atlantu dal 28 bodů Trae Young.

Uspěl také lídr soutěže Milwaukee, ovšem proti Washingtonu na to potřeboval až prodloužení. Bucks totiž promarnili až dvacetibodové vedení a dovolili Wizards parádní čtvrtou čtvrtinou vrátit se do zápasu. Washington dokonce šel minutu před sirénou do vedení, ale Milwaukee trestnými hody vybojovalo prodloužení a v něm už Khris Middleton dovedl favorita k vítězství.

Middleton nastřílel 40 bodů a zastoupil tak Janise Adetokunba, který stihl odehrát jen 25 minut, než se vyfauloval. Přesto měl 22 bodů a 14 doskoků. Washington opět táhl Bradley Beal, který si podruhé během dvou dnů vylepšil osobní maximum v bodech. Po 53 bodech Chicagu v pondělí nastřílel ještě o dva více.

Wizards se obrat nepovedl, ale další zápasy dva velké zvraty přinesly. Orlando otočilo zápas s Brooklynem, ve kterém prohrávalo o 19 bodů, ale nakonec zvítězilo 115:113. Hrdinou byl Aaron Gordon, který dal 27 bodů včetně klíčové trojky na 115:111 minutu před koncem a navíc přidal i blok při soupeřově snaze o srovnání skóre. Také Cleveland prohrával doma s Miami dokonce o 22 bodů, ale nakonec v prodloužení vyhrál 125:119. Pomohl k tomu nováček Kevin Porter Jr. osobním rekordem 30 bodů.

Houston vybojoval čtvrté vítězství za sebou, když přehrál New York 123:112. James Harden k tomu pomohl 37 body, přičemž 31 bodů měl už do poločasu a při jasném vedení mohl trochu polevit. A to i přesto, že jeho hvězdný spoluhráč Russell Westbrook do utkání nenastoupil s poraněným palcem.