Z volejbalových extralig letos ani příští rok nikdo nesestoupí

Z letošního ani z následujícího ročníku volejbalových extralig nikdo nesestoupí. Vítězové prvních lig si ale při splnění licenčních podmínek můžou nejvyšší soutěže zahrát. Rozhodla o tom v hlasování per rollam správní rada Českého volejbalového svazu, který informaci zveřejnil na svém webu.

Za pomoci analýz se chtějí volejbalisté Lvů Praha zapojit do bojů o medaile.

Volejbalové soutěže byly ukončeny před měsícem kvůli šíření nemoci covid-19. Tituly nebyly uděleny s tím, že platí pořadí ke dni ukončení. V extralize žen vyhrály základní část brněnské Šelmy a na dně tabulky skončil Přerov. Mezi muži vedlo kolo před koncem Karlovarsko a poslední by zůstalo Ústí nad Labem.

Volejbalový svaz poté rozhodoval, jak s nejvyššími soutěžemi naloží. "Byly to tři týdny intenzivních diskusí, ne jednoduchých, ale konstruktivních," řekl šéf svazu Marek Pakosta. Jasno bylo o nedohraném ročníku, ale řešil se ten příští. "Více času nám zabralo posouzení možných dopadů pandemie v sezoně 2020/2021," dodal Pakosta.

Nakonec se členové rozhodli i u extraligy pro stejný princip jako u ostatních soutěží. "Brali jsme ohled jak na sportovní aspekt, tak na ekonomický a svým způsobem i společenský. Celé rozhodování je nutno zasadit do situace pandemie, která obecně sport a nás jako volejbal velice omezuje a ohrožuje," uvedl Pakosta.

V příští sezoně tak může soutěž mužů na třináct rozšířit tým z Bučovic a mezi ženami mohou být jedenáctým celkem Dobřichovice. Další rozšíření soutěží může nastat o rok později, ale pro ročník 2022/23 by se měly extraligy vrátit do počtů jako před přijetím těchto opatření. "To je záměrem správní rady," stojí v prohlášení.