Reprezentační trenér Novák má za asistenta Brazilce a 23 hráčů v širší nominaci

Muži se na prvním soustředění sejdou 1. června v Jablonci nad Nisou, ženy o týden později v Pelhřimově. Zatímco volejbalisté kvůli pandemii koronaviru o letošní vrchol přišli, Evropská liga byla zrušena a kvalifikaci mistrovství Evropy hrát nemusejí, ženy mají stále naději, že koncem léta zabojují o start na Euru v roce 2021.

Někdejší smečař a vítěz Ligy mistrů Novák je reprezentačním koučem čtrnáct dnů a v nominaci má většinu hráčů, které oslovil. "Všichni byli nadšení a otevření," řekl ČTK klubový kouč Karlovarska.

Ve výběru nechybí zkušení krajánci Michal Finger, Jan Galabov, Jan Hadrava a Jakub Janouch a z domácí soutěže Petr Michálek, Daniel Pfeffer a Adam Zajíček. Z mladých dostávají mimo jiné šanci Patrik Indra, Marek Šotola, Josef Polák a Lukáš Vašina. "Chtěl bych hráče protočit a mít co největší přehled," řekl Novák.

Džavoronok se omluvil

Jediný Džavoronok působící v Itálii se podobně jako na lednovou olympijskou kvalifikaci z reprezentace omluvil. "Byl osloven a odpověděl, že letošní reprezentační sezonu vynechává. A příští, nabitější budeme řešit," uvedl Novák.

Za asistenty si Novák vybral Kopa, nově kouče Odoleny Vody, a rodáka z Ria de Janeiro Paese, pod kterým hrál pár let za svého působení v Paříži. "Jsou tam samozřejmě osobní sympatie a jsem rád, že se to povedlo dotáhnout a Mauricio nám to potvrdil. Je to sázka na zahraniční zkušenost," pronesl Novák.

Paes nebude jediným zahraničním členem realizačního týmu. Tím druhým je italský kondiční trenér Stefano Mascia. A právě jeho práce bude základem prvního soustředění. "Kluci se chtějí po dvou měsících volna dostat zpět do fyzické formy. Zpočátku se tak zaměříme na fyzičku, a až budou kluci připravenější a nebudeme riskovat zranění, tak naplno rozjedeme volejbal," plánoval Novák.

Řecký kouč žen bude vybírat nahrávačku z pětice kandidátek. Jinak nechybí opory jako smečařky Michaela Mlejnková a Andrea Kossányiová, libero Veronika Dostálová či univerzálka Gabriela Orvošová. Příležitost dostane i Michaela Brichtová, která prošla mládežnickými výběry a dosud hrála první ligu za SK Hlincovka.