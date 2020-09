Zubří v Evropském poháru čeká St. Gallen, Karvinou Ferlach

Evropský pohár je nástupcem dosavadního Vyzývacího poháru a je kvalitativně nejslabší ze tří pohárových soutěží. Vedle Zubří, Karviné a Nového Veselí jej bude hrát z mužských celků i Dukla Praha, kterou EHF nasadila až do 3. kola. Plzeň, jež vedla extraligovou tabulku předčasně ukončené minulé sezony, v pohárech z finančních a organizačních důvodů tentokrát startovat nebude.

Třetí celek tabulky nedokončené sezony Zubří los přivítalo. "Chtěli jsme St. Gallen, nebo Rakušáky. Určitě jsme se chtěli vyhnout Kypru. Za nás spokojenost. Chceme si zápas užít, nechceme vyhlašovat dopředu nějaké cíle. Uvidíme, co ukáže první zápas," řekl na tiskové konferenci sekretář klubu Josef Malina.

Spokojena je i Karviná, která před přerušením minulého extraligového ročníku figurovala na čtvrté příčce. "S losem jsme hodně spokojeni. Ne s ohledem na sílu týmu, ale co se týká dojezdu. Rakousko je sousední země. Už jsme hráli s rakouskými týmy, nějakou představu máme," uvedl karvinský manažer Marek Michalisko.

V Novém Veselí věří, že na Kypr nakonec nebudou muset cestovat. "Budeme dělat všechno pro to, abychom oba zápasy odehráli doma. Pevně věřím, že se nám to podaří. Famagusta je neznámý soupeř, s ohledem na ambici dostat se o jedno kolo dál je určitě přijatelná. Z hlediska logistiky a infrastruktury je to nejhorší soupeř, kterého jsme mohli dostat," řekl trenér Peter Kostka.