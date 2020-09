Obrovský úspěch! Čeští volejbalisté jsou znovu ve finále

Nevídané! Úspěchy mužských kadetských reprezentací ve volejbale neberou konce. Po evropském titulu z Maďarska v roce 2017 a stříbru z domácího šampionátu, se i letos hráči do osmnácti let dostali do finále kontinentálního šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Svobody zdolali v semifinále Bulhary jednoznačně 3:0