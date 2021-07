Olympijský sen žije. Kanada nás podcenila a my se i v kritické chvíli kousli víc, zářil Satoranský

Češi měli na rozhodující akci čtrnáct sekund a zakončil ji střelou o desku jejich jediný hráč z NBA, zatímco na straně domácích figurovalo osm hvězd z nejlepší ligy světa. „Byl to extrémně strhující zápas, v němž jsme pořád vedli, ale zase se nám nepovedl závěr poslední čtvrtiny. Tam přišly zbytečné chyby a ztráty míče. Navíc Kanaďané začali až v poslední minutě dávat těžké střely z dálky, což jim nešlo celý zápas. Nevěděl jsem, kde už vzít sílu na prodloužení, ale ukázali jsme, že jsme i v kritické chvíli schopni hrát spolu a dovést to do vítězného konce," uvažoval rozehrávač z Chicaga.

Zajímavý postřeh učinil Satoranský už před zápasem. „Že nás Kanada podcení, to bylo patrné z rozcvičky, kterou její hráči odchodili. Naheclo nás to, že jim předvedeme, jak umíme hrát basket, aby nás začali respektovat," mínil český kapitán, po jehož úspěšných trestných hodech měl národní tým ještě 50 sekund před koncem základní hrací doby náskok deseti bodů, ale trojková smršť Kanady znamenala vyrovnání skóre a prodloužení.

Ondřej Balvín (vlevo) a Kanaďan Andrew Nicholson.

Chad Hipolito, ČTK/AP

V něm domácí mužstvo uteklo do vedení 99:94, ale poslední slovo v zápase si vzal národní tým. „Jsem strašně hrdý na to, jak jsme dokázali zareagovat na ztracení náskoku v koncovce i špatně rozehrané prodloužení. Klukům jsem říkal, že Kanaďané vypadají dost mrtví, kousli jsme se nakonec víc, než soupeř. Všichni máme radost, že jsme si vydřeli možnost porvat o letenku do Tokia v posledním utkání," naznačil Satoranský.

Za hvězdu v českém dresu byl i autor 31 bodů Blake Schilb, jehož čas na palubovce vyšplhal až k neuvěřitelným 43 minutám a sedm z třinácti českých trojek padlo právě z jeho ruky. Americký rodák, jenž se v Česku oženil a založil rodinu, se v předchozích zápasech olympijské kvalifikace dost trápil. „Pár lidí mě zrazovalo od Schilbovy nominace, že to nejlepší už má za sebou, ale já tomu chlapci důvěřuji a on mi to absolutně všechno vrátil," uznal kouč Ronen Ginzburg.

Proti Kanadě předvedl Schilb nejlepší zápas za šest let ve službách národního týmu. „Blake hrál naprosto úžasně a bylo skvělé, že v sobě i ve 37 letech ještě našel tu sílu. Dodával nám sebevědomí tím, jak od začátku proměňoval střely z dálky. Nebál se to vzít na sebe a ohromně si věřil," ocenil spoluhráče Satoranský.

Blake Schilb (vlevo) v zápase s Kanadou.

Chad Hipolito, ČTK/AP

Podruhé za sebou předvedl ceněný double double díky 14 bodům a 19 doskokům Ondřej Balvín. „Výborní byli všichni naši pivoti právě v čele s Ondrou. Hrozně důležití byli tím, jak pod košem sbírali balóny. Nakonec jsme jich doskočili o třináct víc než Kanada, to byl důležitý aspekt," chválil Satoranský.

Balvín nakonec ukázal obrovské srdce. Ve 37. minutě jej po faulu Powella ještě zasáhl padající Lyles loktem a způsobil mu podle rozhodčích nesportovním faulem krvavé zranění na hlavě. Nejvyšší hráč české sestavy se ale obětavě po ošetření lékařem vrátil na hřiště a při absenci vyfaulovaného Veselého sehrál klíčovou roli pod košem i v prodloužení.