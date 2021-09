V Zajíčkovi bouchly saze. Servis změnil na popud trenéra

Právě na popud Nováka poslední dva měsíce pracoval 201 centimetrů měřící Zajíček na skákaném servisu a vyplatilo se to. „Dlouho jsem inklinoval k tomu podávat plachtou, ale trenér mě přesvědčil, že technicky na skákaný servis mám. Nešlo to ze dne na den, začátky byly krušné, ale základ je přinutit hlavu, pak se píle a dřina vyplatí. Už vím, kde stát, jakou silou si balon nadhodit a jak daleko do hřiště. Ve správný čas ve mně bouchly saze, snad to nebyla jednodenní záležitost," řekl.

Také díky Zajíčkovým skvělým ranám český tým v pátek večer senzačně porazil úřadující vicemistry Evropy 3:1. „Radost byla veliká, ale s ranním probuzením musela skončit. V sobotu nás čeká Bělorusko, nový soupeř a musíme zůstat nohama na zemi a být pokorní. Žádné utkání tady nebude prkotina. Přece jen jsme ve volejbalové Evropě malá figurka, ale chceme proti každému soupeři hrát s podobným nadšením jako se Slovinskem," řekl 28letý hráč.

(Zleva) Alen Pajenk ze Slovinska a domácí volejbalisté Jakub Janouch a Adam Zajíček.

Vladimír Pryček, ČTK

Zajíček ustál i napínavé okamžiky premiérového zápasu. „S tím jsem měl vždycky problém, že mě psychika srážela. Ale teď jsem na to nemyslel. Dělal jsem všechno, jak mělo být. Nic kolem jsem neřešil, nekoukal napravo nalevo a zautomatizoval svoje pohyby. Hrál jsem a žil jenom v ten moment, přesně to po nás kouč chce," prozradil.

Hraje na ME už potřetí, byl ale mile překvapený, jak rychle se reprezentanti oklepali ze třetího ztraceného seru. „Vůbec jsme nebrali v potaz, že se v něm povedlo uhrát jen čtrnáct bodů. Hodili jsme to za hlavu a znovu na soupeře vletěli a na některých Slovincích pak bylo vidět, jak jsou zpruzeníí, že jim to nelepí, což nám hrálo do karet," uvažoval Zajíček.

Volejbalistům pomohli k senzaci výrazným způsobem i diváci. V Ostravar Areně je hnaly na zteč téměř tři tisícovky fanoušků. „Lidi udělali krásnou atmosféru. Užili jsme si to, o víkendu by jich mohlo přijít ještě víc. Doufám, že náš výkon proti Slovincům byl pro fanoušky tím nejlepším lákadlem. Víc už toho ani vytáhnout nešlo," doufal Zajíček, že i dnes od 19.00 h proti Bělorusům budou mít volejbalisté na své straně bouřící publikum.