Basketbalisté Washingtonu podlehli nejhoršímu týmu NBA o 14 bodů

Rajon Rondo pomohl 25 asistencemi k výhře New Orleans nad Brooklynem 128:113. Naposledy v NBA takový výkon předvedl Jason Kidd v roce 1996, rekord drží s 30 přihrávkami Scott Skiles. Po Rondových asistencích se čtyři střelci Pelicans dostali přes dvacetibodovou hranici, nejlepší byl s 33 body Anthony Davis.

"Rád přihrávám. Je pro mě požehnání, že mohu hrát s tolika výbornými hráči, a jsem pyšný na to, že jim dokážu usnadňovat práci," uvedl Rondo, kterému k vylepšení klubového rekordu Chrise Paula o tři asistence stačilo 30 minut pobytu na hřišti. "V jednu chvíli to vypadalo jako Harlem Globetrotters. Je to zábava hrát takhle," pochvaloval si kolotoč přihrávek DeMarcus Cousins, který k výhře New Orleans přispěl 27 body a 14 doskoky.

Smrští 42 bodů ve třetí čtvrtině rozhodli obhájci titulu z Golden State o jasném vítězství nad Utahem 126:101. "V té třetí čtvrtině jsme výborně bránili, což nás nakoplo v ofenzivě," uvedl kouč Steve Kerr. Nejlepší tým soutěže, kterému stáje chybí zraněný Stephen Curry, vyhrál třináctý z posledních čtrnácti zápasů.

Druhou porážku za sebou utrpěl Cleveland, který prohrál v Sacramentu 95:109. Domácí tým dovedl k vítězství nad finalistou minulé sezony nejstarší hráč soutěže Vince Carter, který se vrátil do sestavy po třízápasové pauze. Basketbalista, který za měsíc oslaví 41. narozeniny, si 24 body vylepšil sezonní maximum.

"Vždycky to byl chlapík pro velké jeviště a důležité chvíle. V těch zářil. Dneska jsme ho nemohli zastavit," uznal trenér Clevelandu Tyronn Lue, který proti Carterovi nastupoval ještě jako hráč.

Cavaliers nepomohlo 23 bodů Kevina Lovea ani triple double LeBrona Jamese, který zaznamenal 16 bodů, deset doskoků a 14 asistencí. "Chyběl nám rytmus," konstatoval James.

Zápas Minnesoty s Denverem rozhodlo až prodloužení, po němž se domácí Timberwolves radovali z vítězství 128:125. Dvanáct z jejich čtrnácti bodů v nastavené pětiminutovce nastřílel Jimmy Butler, který si díky tomu posunul maximum v ročníku na 39 bodů.

Skvělou prosincovou formu potvrdila Oklahoma vítězstvím 124:107 nad Torontem. Na šesté výhře Thunder za sebou se nejvíce podíleli Paul George 33 body a Russell Westbrook 30 body a 13 asistencemi.