Basketbalisté poprvé zaváhali, na Islandu prohráli o bod

Čeští basketbalisté poprvé v kvalifikaci o mistrovství světa prohráli. Na Islandu podlehli domácímu výběru 75:76 a nevyužili možnost definitivně si zajistit postup do další fáze. V posledních vteřinách nevyužil šanci na vyrovnání Ondřej Balvín, který proměnil jen jeden trestný hody.

Nadále však Češi vedou skupinu F a o postup už je mohou připravit jen dvě prohry v červnových zápasech doma s Bulharskem a Finskem a zároveň souhra okolností, při níž by měly všechny čtyři týmy ve skupině po třech výhrách a Češi by měli nejhorší skóre. Ztracený bod na Islandu jim však může v boji o postup na šampionát do Číny chybět.

V listopadu Češi doma porazili Island o dvacet bodů, ale severský účastník loňského mistrovství Evropy se nyní posílil o čtyři důležité hráče a předvedl výrazně lepší výkon povzbuzený páteční výhrou nad Finskem.

Češi nedokázali ubránit druhého nejlepšího střelce celé kvalifikace Martina Hermannssona, který nastřílel 26 bodů. Na druhé straně Patrik Auda zaznamenal 23 bodů a spolu s autorem 19 bodů Jaromírem Bohačíkem drželi naději.

Český výběr neměl možnost na Islandu trénovat, jelikož celou sobotu strávil náročným přesunem z Bulharska a přiletěl až v noci před utkáním. Dlouho bylo vidět, že si hosté zvykají na koš zejména při trestných hodech, kterých jen v první čtvrtině promarnili sedm.

Island toho využil a šel do vedení až o 14 bodů. Postaral se o to zejména Hermannsson, kterého v úvodu dobře bránil Tomáš Vyoral, ale po jeho vystřídání dostala islandská hvězda více prostoru a chytla se střelecky.

Češi podobně jako v pátek v Bulharsku ale zápas nevzdali a díky Audovi se dotáhli na jediný bod. Soupeř je ale do vedení nepustil. Naopak přesnými trojkami utekl čtyři minuty před koncem opět na 14 bodů. Svěřenci trenéra Ginzburga znovu ukázali bojovnost, už nedovolili soupeři vstřelit ani bod a sami si vypracovali šanci vynutit si prodloužení.

Tři sekundy před koncem neproměnil nájezd Vyoral, míč doskočil Balvín, kterému střela vypadla z obroučky, ale byl faulován. První trestný hod proměnil, ale druhý nikoli a Island si připsal druhou výhru do tabulky.

Utkání skupiny F kvalifikace o mistrovství světa 2019 basketbalistů: Island - ČR 76:75 (19:14, 39:32, 59:54) Nejvíce bodů: Hermannsson 26, Hlinason 15, Stefansson 11, Palsson 10 - Auda 23, Bohačík 19, Balvín 11. Fauly: 25:19. Trestné hody: 20/15 - 24/14. Trojky: 11:7. Doskoky: 43:40. Finsko - Bulharsko 75:70 (40:30).