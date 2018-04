Utah si v NBA zajistil play off, Philadelphia má 14. výhru v řadě

Basketbalisté Utahu si v NBA výhrou 112:97 v Los Angeles nad Lakers zajistili dva zápasy před koncem základní části postup do play off jako teprve čtvrtý tým v Západní konferenci. Philadelphia porazila na svém hřišti Dallas 109:97 a má čtrnáctou výhru v řadě. Poprvé od roku 2001 navíc dosáhla na 50 vítězství v základní části a do play off nepůjde z horší než čtvrté pozice.