České volejbalistky vyhrály v Evropské lize pošesté

"Vyzkoušeli jsme jiné varianty do dalších zápasů. Bělorusky bojovaly. My jsme postavili hru na dobrém podání a týmovým výkonem jsme zvítězili. Byla to dobrá prověrka před zápasy, které nás čekají příští týden v Maďarsku," řekl Pommer.

Kouč nechal odpočívat hlavní úderné opory Andreu Kossányiovou s Michaelou Mlejnkovou a dal prostor hráčkám, které v předcházejících zápasech dostávaly méně příležitostí. V základní sestavě se objevily Lucie Nová a Kateřina Holásková. V prvním setu český tým udával tempo a bez vážnějších problémů zvládl koncovku.

V dalších dvou setech zpřesnily Bělorusky útočnou hru i obranu na síti a dostaly soupeřky pod tlak. Největší problémy měly Češky s ubráněním bývalé opory Prostějova Markevičové. Z útlumu se probraly ve čtvrtém dějství, kdy se na hřišti objevila nejsilnější česká sestava, která už dotáhla zápas do vítězné koncovky.

"Bělorusky začaly velmi dobře podávat. Tím nás odtáhly od sítě a my měly ztížený útok. Nám se naopak dařily bloky. Zápas jsme dotáhly do vítězství díky servisu a agresivnímu útoku," uvedla univerzálka Marie Toufarová.

V závěrečném tie-breaku domácí Bělorusky pouze dotahovaly náskok soupeřek, zvrátit výsledek se jim už nepodařilo. Holásková byla s 16 body nejlepší hráčkou českého týmu, který nyní čeká 14. a 15. června v Budapešti turnaj Final Four.

Evropská liga volejbalistek v Minsku - skupina C: Bělorusko - ČR 2:3 (-21, 18, 19, -20, -12) Rozhodčí: Pavlov (Rus.), Bakunovič (Běl.). Čas: 121 min. Diváci: 960. Sestava a body ČR: Nová 11, Holásková 16, Orvošová 14, Hodanová 9, Purchartová 9, Valková 1, libero Dostálová - Kossányiová, Baumruková 2, Kopáčová 6, Mlejnková 8, Toufarová, libero Chevalierová. Trenér: Pommer. Nejvíce bodů Běloruska: Markevičová 18, Kicková 14, Baryševičová 12. Slovensko - Španělsko 3:2 (17, -22, -23, 16, 6)