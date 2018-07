Švýcarský Thun má českou posilu, skládají se na ni fanoušci

Neskutečné. Švýcarský klub z Thunu získal českou posilu z Bohemians hodně netradiční cestou. Klub, který hraje tamní nejvyšší soutěž v posledních čtyřech letech, ale ani jednou nepostoupil do play off, totiž vsadil na crowfunding. V jeho rámci se na posily skládají samotní fanoušci, přispět mohou až do 31. srpna, klub však už nyní střelce Davida Šimka představil jako posilu. Informaci zveřejnil server florbal.cz.