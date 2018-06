Šonka vyhrál v Budapešti kvalifikaci, Kopfstein třetí

Nejenže úadující vicemistr světa vyhrál kvalifikaci. Šonkovi navíc do nedělního prvního kola ubyl soupeř, protože Matthias Dolderer z Německa ze zdravotních důvodů do kvalifikace nenastoupil a nepoletí ani v závodě. "Především přeji Matthiasovi, ať je hlavně brzy v pořádku, což je nedůležitější ze všeho. První kolo normálně letíme a na čase záleží rozlosování v kole druhém. Takže čas bude velmi důležitý," líčí Martin Šonka.

Oběma českým pilotům, které už během kvalifikace podporovalo obrovské množství fanoušků s českými vlajkami, se dařilo nejprve v tréniních. Kopfstein vyhrál první, Šonka druhý a i v kvalifikaci ukázali, že jsou na závod připraveni. Kopfstein dlouho držel rekord trati skvělým časem, Šonka ho pak dokonce ještě vylepšil.

"Vítězství v kvalifikaci je dobrým startem do závodního víkendu, ale především je důležité zůstat v klidu a dobře se připravit na neděli. Až během ní se budou rozdávat body, takže musíme zůstat soustředění. Oba kvalifikační lety si s týmem rozebereme. Konkurence je obrovská, jde o setinky a chyby se neodpouští. Určitě jsem ale rád za výsledek i kvůli fanouškům, kterých je tady strašně moc a drží nám s Petrem palce. Podpora je opravdu neuvěřitelná a je vidět, že air race má u nás doma čím dál tím větší základnu. Doufám, že si všichni fandové užijí i závod," dodává Šonka.

Kopfstein poletí proti matadorovi

S oprávněnou nadějí na skvělé umístění půjde do závodu také Petr Kopfstein. Třetí místo v kvalifikaci mu přisoudilo do Round of 14 Francouze Nicolase Ivanoffa, který je s jedním bodem na posledním místě průběžného pořadí.

„Jsme zpátky! Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách, aby všechno fungovalo stejně dobře jako v minulé sezóně. A povedlo se. Teď to ještě musíme zopakovat v závodě. Proti Ivanoffovi jsme papíroví favorité, i když víme, že Nicolas je zkušený matador. Létal v Budapešti už v době, kdy já jsem teprve stál na břehu Dunaje jako fanoušek. Těšíme se na závod a věřím, že navážeme na kvalifikaci," říká Kopfstein z Teamu Spielberg.