Po pátečním bronzu přišlo sobotní zklamání, přiznal střelec Lipták

K pátečnímu bronzu v individuálním závodě na evropském šampionátu v brokové střelbě v disciplíně trap v rakouském Leobersdorfu chtěl Jiří Lipták společně s Davidem Kosteleckým a Pavlem Vaňkem přidat týmovou medaili. Do čtvrtfinálového play off šli z páté pozice. Cestu k cennému kovu jim však uzavřeli Portugalci.

„Hodně jsme si věřili, já určitě, protože pátek mi vyšel parádně. Poslední položku jsem střílel na finálovém střelišti, kde se mi moc nedařilo. Udělal jsem dvě chyby, z čehož jsem měl divný pocit. Cítil jsem, že to mělo být lepší, ale 121 bodů mě posunulo do rozstřelu devíti borců o dvě zbylá místa ve finále. Tam je to jako při penaltovém rozstřelu, dáš, postupuješ, nedáš, končíš. Už devátá rána ale rozhodla o tom, že jsme zbyli do finále dva," vrátil se ke svému letošnímu úspěchu Jiří Lipták.

„Začínalo se půl hodiny po rozstřelu, nebyl čas si odpočinout a vedro bylo zničující. Zabojoval jsem a hned v první rundě jsem dal 24 terčů, v další to bylo zase s jednou chybou, ale to už jsem sahal po medaili. Blízko byl i rozstřel o zlato, jenže jsem měl stejný nástřel jako Slovinec Maček, který vzhledem k lepší výchozí pozici do finále postoupil a nakonec vyhrál. I tak mě ale bronz hřeje. Po šesti letech mám z mistrovství Evropy individuální medaili, takže jsem spokojený. David Kostelecký ani Pavel Vaněk se k finále nepřiblížili," dodal.

O to víc se české trio upnulo k sobotnímu týmovému závodu v novém formátu. „Do play off družstev jsme šli z páté pozice proti Portugalcům. Je to nový formát soutěže. Dvě tříčlenná družstva proti sobě, každý borec má ale jen jednu ránu na terč, zatímco v individuálním základním závodě jsou dvě. Nestříleli jsme špatně, David dal 23 terčů, my s Pavlem 22, jenže Portugalci byli o dva terče lepší. Tak jsme skončil pátí. Nedařilo se ani juniorům a juniorkám, ani na ně nezbyla medaile. Děvčata o ni přišla v boji o bronz s Němkami," říkal zklamaně Lipták.

Za necelé tři týdny už čeští brokaři odlétají na mistrovství světa do Koreje, kde už budou ve hře čtyři účastnická místa pro olympiádu v Tokiu. „Teď si dám týden oddech, a pak budeme trénovat v Brně a Holasicích. Už nás čeká jen jeden menší závod. Snad se vrátí štěstí, které nás v sobotu opustilo," přál si zkušený střelec.