Senzace! Český baseballista Červenka se stal v zámoří hráčem měsíce

To tu ještě nebylo. Reprezentační baseballista Martin Červenka slaví v americké lize Double A velké úspěchy. Catcher týmu Bowie Baysox se stal nejlepším hráčem celé The Eastern League. Za dvacet červencových zápasů dal sedm homerunů a zařídil 25 bodů. „Velice si tohoto ocenění vážím. Pořád jsem ale zaměřený na letošní sezónu a soustředím se na další zápas," prohlásil Martin Červenka, kterého před sezónou draftoval tým z MLB Baltimore Orioles. Díky skvělým výkonům se Červenka stal rovněž nejlepším hráčem ze všech farmářských týmů Orioles, prosadil se tedy v konkurenci dvou stovek baseballistů z celého světa.

Český hráč je výraznou oporou týmu Bowie Baysox, kterému se v letošní sezóně moc nedaří. V americké soutěži Double A, což je třetí nejvyšší americká liga, je zatím na posledním místě s 60 prohrami. Martin Červenka se ale soustředí na své výkony a sbírá individuální úspěchy. Na jaře byl vybrán do All-Star celé soutěže, do zápasů nastupuje jako catcher a zároveň má skvělé statistiky na pálce. Za sezónu odpálil 12 homerunů a celkově dal v 81 zápasech 75 úspěšných odpalů.

„Doufám, že ještě nějaký odpal za plot přidám. Pořád je na čem pracovat, v týmu máme hodně zkušených hráčů," myslí si Červenka, který strávil v nižších amerických ligách již sedm let jako hráč Clevelandu Indians. V uplynulé sezóně se podílel na triumfu Lynchburg Hillcats ve čtvrté nejvyšší baseballové lize, která má název High A.

Ani Orioles v MLB se v této sezóně nedaří. Tým z Baltimoru je zatím na posledním místě a na kontě má 78 proher. Dokonce odešla největší hvězda Manny Machado do Los Angeles Dodgers. „Vím, že do týmu přišlo pár nových hráčů za Machada. Snad se Orioles začne dařit," věří Červenka, který bydlí v Bowie. „Ve městě toho moc není, ale je to kousek od Washingtonu i Baltimoru, takže mám co dělat," usměje se.

O tom, zda ho tyto výsledky přiblížily blíže do vysněné MLB, nechtěl Červenka moc hovořit. „Na tuto otázku nedokážu odpovědět," dodal jen český baseballista. Podle informací České baseballové asociace ale trenéři z Orioles Červenku sledují. „Víme o tom, že hlavní trenér Orioles se o něj velice zajímal. Pevně věříme, že brzy budeme mít prvního českého zástupce v jedné z nejprestižnějších sportovních lig na světě," domnívá se Petr Baroch, manažer české reprezentace.

Pražský rodák zároveň stíhá ze zámoří sledovat výkony Kotlářky Praha, za kterou nastoupil také v minulém roce po konci americké soutěže. „Kluci z Kotlářky hráli základní část celkem slušně. Bohužel v nadstavbě se jim zatím nedaří, ale věřím, že to zlomí a ještě nějaký zápas vyhrají," dodal s nadějí Červenka, jediný profesionální český baseballista.