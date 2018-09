Skvělá zpráva ze zámoří! Český baseballista zářil v USA, byl i nejlepším hráčem své ligy

I když jeho tým nepostoupil do nadstavbových bojů, baseballista Martin Červenka může zářit spokojeností. Má za sebou nejlepší sezónu během působení v USA. Český reprezentant si letos zahrál třetí nejvyšší ligu Double A za tým Bowie Baysox. Ti v rámci celé The Eastern League zakončili rok na nepostupovém čtvrtém místě se 67 výhrami a 71 porážkami. „Začali jsme dobře, ale bohužel květen a červen se nám moc nepovedl. A na konci se nám ztrátu už nepovedlo dohnat. Sám se sebou jsem ale spokojený," prohlásil catcher.

Český hráč byl výraznou oporou týmu Bowie Baysox. Za červenec byl dokonce vyhlášen nejlepším baseballistou celé ligy, když odpálil sedm homerunů. „Určitě jsem rád, že jsem se dokázal zlepšit nejen na pálce ale i v poli. Byl to můj nejlepší rok," prohlásil Červenka, který strávil v nižších amerických ligách již osm let. Po sedmi letech v organizaci Cleveland Indians se letos dostal do organizace MLB Baltimore Orioles.

„Celá organizace funguje skvěle. Měli jsme u nás v týmu pár kluků, kteří se dostali do MLB," tvrdil Červenka, který se v Bowie Baysox ve sledovaných pálkařských statistikách držel mezi nejlepšími. Za celou sezónu si připsal 15 homerunů a pro svůj tým zařídil 60 bodů. Před ním byli jen Američan Corban Joseph se 17 homeruny a Aderlin Rodriguez z Dominikánské republiky s 23 homeruny. „Trenéři mě v letošním roce snad chválili a říkali o mě dobré věci," doplnil Červenka.

Více než kdy jindy měla o českého hráče zájem také místní média. Například společnost ABC7 sports o něm natočila video s titulkem „Stoupající hvězda". V něm Červenka popisoval, jak se z české extraligy dostal do třetí nejvyšší americké soutěže. O tom, zda se posune do vyšší ligy nebo dokonce do MLB zatím jasno nemá. „V tuto chvíli k tomu nemůžu nic říct," krčí rameny.

Podle zámořského reportéra Rocha Kubatka, který sleduje Baltimore Orioles, dostane Červenka novou smlouvu. A prý má na to, aby zabojoval o pozici záložního catchera pro hlavní tým na příští sezónu. Zároveň je možné, že český hráč bude nominován do týmu Glendale Desert Dogs v rámci podzimní ligy Arizona Fall. Už teď je však jasné, že se v příštím týdnu nezúčastní reprezentačního turnaje Super6 v Nizozemsku.