Olympijská vítězka odstoupila z WADA pro návrh na uznání ruské antidopingové agentury

Scottová potvrdila svůj odchod agentuře AP bez dalších podrobností. Předpokládá se, že bývalá kanadská běžkyně na lyžích na funkci rezignovala právě kvůli doporučení komise zrušit suspendaci RUSADA. Scottová dlouhodobě kritizuje podle ní příliš mírný postup funkcionářů při řešení ruského dopingového skandálu.

Kritikům doporučení komise WADA se nelíbí především to, že světová agentura zmírnila požadavek, aby ruská strana uznala výsledky vyšetřování Richarda McLarena, jež odhalilo státem řízený doping v ruském sportu. Místo toho WADA vyzvala Rusko, aby akceptovala Schmidovu komisi, ustanovenou Mezinárodním olympijským výborem, jejíž závěry co se týče zapojení vlády do dopingového programu v zemi nebyly tak striktní.

Rusko zároveň slíbilo, že umožní WADA přístup k datům a dopingovým vzorkům, neudalo však konkrétní časový rámec.

Scottová nekritizuje sama

Po pátečním doporučení se světová agentura ocitla pod palbou kritiky od dlouhodobých bojovníků proti dopingu. Ti jí mimo jiné vyčítají nedostatečnou transparentnost. WADA v sobotu reagovala tím, že zveřejnila šest dopisů dokumentujících vyjednávání mezi komisí, šéfy WADA a ruskou stranou.

Jedním z nejhlasitějších kritiků pátečního doporučení byl bývalý americký atlet Edwin Moses, který je předsedou Americké antidopingové agentury. „Tohle rozhodnutí způsobilo šok mezi sportovními fanoušky a čistými sportovci po celém světě, kteří si stejně jako já drbou hlavu nad tímto neočekávaným a podivně načasovaným vývojem," napsala někdejší hvězda běhu na 400 m překážek v listu The New York Times.

Moskevská laboratoř přišla o akreditaci koncem roku 2015 po provalení dopingové aféry v ruském sportu. Kvůli tomu musejí například ruští atleti startovat v mezinárodních soutěžích jako neutrální. Na letošních ZOH v Pchojngčchangu měli stejný status všichni ruští sportovci, kteří soutěžili bez státní vlajky, státních symbolů na oblečení a bez státní hymny při vítězství.