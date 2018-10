Nejtěžší překážkový dostih starého kontinentu se blíží. Čeká se svižné tempo

Jan Kratochvíl v sedle hěndáka No Time To Lose loni vyhrál Velkou pardubickou v čase 9:39,98. Bude letošní vítěz rychlejší?

„Věřím, že dráha bude rychlá, protože udržujeme správnou vlhkost. Tipuju, že bude měkký až pružný povrch," usmívá se ředitel Dostihového spolku Martin Korba, který si pochvaluje digitální zavlažovací systém. Už v létě při velkých vedrech pažitu hodně pomohl.

Zatímco v minulém roce proběhl vítězný No Time To Lose v sedle s Janem Kratochvílem do cíle v čase 9:39,98, tentokrát se očekává daleko svižnější dostih. „I když loni to mělo zase v tom dešti jiný náboj. Každý terén koně prověří," tvrdí Korba.

Počasí víkendovému dostaveníčku na závodišti v Pardubicích přeje. Slunce a příjemné teploty mají vydržet, v průběhu neděle mají překročit dvacet stupňů Celsia.

„Všichni budou mít optimální půdu. Nakropí se, ale v noci už je chladno. Dráha by tak měla být ideálně připravená a nikdo se nemůže vymlouvat, že bude tvrdá nebo měkká," připomíná Josef Bartoš, jenž nejtěžší překážkový dostih na evropském kontinentu už dvakrát opanoval a o třetí prvenství v kariéře zabojuje sedmatřicetiletý žokej s devítiletým hnědákem Vicodym.