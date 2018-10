Obhájce? Na tvrdém povrchu nechtěl utíkat, štvalo Váňu. Prokletí pátých míst neprolomil

Pátá místa na Velké pardubické steeplechase jsou mu snad souzená. Josef Váňa mladší neustál v sedle obhájce No Time To Lose roli největšího favorita prestižního dostihu a v cíli se znovu nevešel ani mezi tři nejlepší.

Žokej Josef Váňa mladší na koni No Time To Lose během 128. Velké pardubické.

Při debatě se stájovým kolegou Janem Kratochvílem, který devítiletého hnědáka dovedl loni k prvenství a kvůli zlomenině pažní kosti ho nemohl opět osedlat, před pár dny žertoval. Tvrdil mu, že zase bude pátý. A tušil správně.

„Měl jsem dobrý dostih, dobře jsem skákal, i když jsem moc neviděl, protože se strašně prášilo," vykládal. „Jenže No Time To Lose po tvrdém povrchu prostě nechce utíkat. Když je měkko, tak koně vpředu, jak se říká „umřou", dojdou jim síly, zatímco on pořád jede silou dál. Jenže na tvrdé půdě koně, které jsou vpředu, vydrží až do konce," vysvětloval 27letý žokej, proč to ani tentokrát nevyšlo.

Přesto neustále věřil, že ve finiši ještě skvělý vytrvalec zabojuje a protlačí se na čelo. „Pořád jsem doufal, ale v zahrádkách jsem ho měl už pod tlakem a viděl, že bude těžké to vydržet."

I když věděl, že promarnil ohromnou šanci na premiérový titul, celou věc bral sportovně. „No Time To Lose je takový razantní, není jednoduchý na jezdění. Já mám radši koně, kteří mě do cíle vezou. Je to zkrátka kůň pro Honzu Kratochvíla a příště ho pojede stoprocentně on," usmíval se jezdec, jenž skončil pátý i loni s Ange Guardianem a také v roce 2015 s Rabbit Wellem. Po diskvalifikaci Nikase se nakonec posunul na čtvrtou příčku.