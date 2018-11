Tohle se přihodí jednou za život! Patnáctiletý stolní tenista je hitem internetu. Tleskal i rozhodčí

Byl v defenzivě, a to dokonce tak hluboké, že se po jednom ze soupeřových úderů válel na zemi a zdálo se, že výměnu nemůže v žádném případě vyhrát.

Chen zpod stolu jako svou poslední naději vystrčil ruku s pálkou, sám ale jistě nevěřil, že by mohla něčemu pomoct. Jenže míček se po smeči Ronnyho Solvolla odrazil od Chenovy pálky na soupeřovu stranu stolu a Solvoll následně míček vyhodil do autu.

Rozhodčí aplaudoval, soupeř gratuloval

Nevídanému momentu aplaudoval i rozhodčí zápasu. Když Solvoll po chvilce vstřebal, že skoro vyhranou výměnu nedovedl k úspěšnému konci, přišel svému konkurentovi sportovně pogratulovat.

„Bezpochyby to byla náhoda. To se přihodí jednou za život a já už nebudu schopný to zopakovat. Tím jsem si na 99 procent jistý," prohlásil Chen pro server nrk.no.

Někteří fanoušci po zhlédnutí videa ale začali upozorňovat, že Chenovi měl být vyhraný bod sebrán, neboť se podle nich dotkl rukou, v níž nedržel pálku, stolu, což pravidla stolního tenisu zakazují.