Stolní tenistky po výhře nad Španělskem postoupily na ME družstev

Dva body dnes získala Hana Matelová, která na úvod zdolala Galiu Dvorakovou 3:1 a poté rozhodla v souboji týmových jedniček proti Marii Xiao. Předtím španělské jedničce podlehla Dana Čechová a druhý bod na konto českého týmu přidala Karin Adámková výhrou nad další hráčkou čínského původu Zhang Xuan.

Matelová oplatila Xiao pár dnů starou porážku z Ligy mistryň. "Je to super, jsem moc ráda, že jsme to zvládly a postoupily přímo. Baráž by byla hodně nepříjemná, nerada bych v ní hrála třeba se Slovenkami. Jsme prostě tam," uvedla na webu České asociace stolního tenisu. "Důležitý byl třetí set, ve kterém jsem vyhrála koncovku. V tom čtvrtém už jsem se soustředila na každý míček a nepřemýšlela o několika promarněných mečbolech. Nechtěla jsem hrát pátý set, to by bylo zase padesát na padesát," řekla Matelová.