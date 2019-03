Desetiletá sportovkyně ohromuje svět. Usiluje o účast na nejbližší olympiádě

Bude se přepisovat historie? Na Olympijské hry v Tokiu v roce 2020 si brousí zuby britská skateboardistka Sky Brownová. Že vám její jméno nic neříká? Už brzy ale možná bude plnit přední stránky novin. Nadějné sportovkyni je totiž teprve deset let a pokud by se jí podařilo do Tokia probojovat, stala by se nejmladší britskou olympioničkou v historii.