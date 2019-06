Mistři raketové všestrannosti se utkají o tituly. Elitu vyzve i Koukal

Tenis, badminton, stolní tenis nebo squash... Kdo raketové sporty ovládá nejlépe? To se pozná na mistrovství České republiky v racketlonu, které se uskuteční v červnu v Ostravě. Tradiční specialisty vyzvou elitní čeští squashisté a také Petr Koukal, který ovládl vůbec první české racketlonové mistrovství. „Pamatuji si to pořád. Rozmanitost pohybů mi v kariéře pomáhala a král raketové všestrannosti se pozná právě tady," prohlásil devítinásobný domácí badmintonový mistr. První duely se rozehrají 8. června.

Racketlonem se zabývá zhruba 750 hráčů v České republice a dávno už to nejsou jenom odpadlíci z jednoho konkrétního sportu. Například cílem Světové federace je dostat tento sport na olympijské hry. Čeští hráči berou v racketlonu mnohé mezinárodní úspěchy. Několikanásobnými šampiony jsou Petr Veselý, Martin Sopek, Martina Kakosová nebo Zuzana Kubáňová. Elita bude k vidění také v Ostravě ve druhém červnovém víkendu.

„Racketlon mě ihned chytil. Je to velice zábavná činnost a obdivuji specialisty, kteří v něm vyhrávají pravidelně," prohlásil Petr Koukal, který první domácí racketlonové mistrovství vyhrál v roce 2006. „Pochopil jsem, že není možné ovládat pouze jeden sport a přijít s tím mezi racketlonisty. Je to o maximální všestrannosti. Mně hodně pomohlo, že jsem v dětství hrál závodně tenis a něco málo si z něj pamatuji. Když jsem ale nastoupil například proti ligovému stolnímu tenistovi, pamatuji si, že jsem jen sbíral míčky," popisovala své zkušenosti domácí badmintonová ikona.

Český squashista Viktor Byrtus neztratil na ME juniorů v Praze ani set.

Irena Vanišová

A právě Koukal bude jedním z exkluzivních hostů. Po více než deseti letech se zapojí do republikového mistrovství v racketlonu. „Jsem zvědavý, kam se úroveň racketloňáků za těch čtrnáct let posunula. Mým skromným přáním je vyhrát alespoň jeden zápas. A taktika je jasná – přežít stolní tenis, maximálně to soupeřům znechutit, unavit je v badmintonu, přežít squash a v tenise zkusit překvapit," prohlásil Petr Koukal.

Racketlonem se dlouhou dobu zabýval Jürgen Melzer, bývalý rakouský profesionální tenista. Mnoho úspěchů v něm vybojovala také Zuzana Kubáňová. „V racketlonu bych se nebála vyzvat ani Petru Kvitovou," prohlásila kdysi Kubáňová, která získala také squashový titul.

Nový mistr republiky ve squashi - Daniel Mekbib.

Irena Vanišová

A právě její reprezentační kolegové ze squashe si zahrají aktuální ročník v Ostravě. Domácího racketlonového šampionátu se zúčastní Viktor Byrtus, aktuálně nejlepší evropský juniorský squashista. „Čekám od toho něco, co jsem ještě nezažil. Tři sporty ze čtyř jsem nehrál závodně, budu se snažit vyhrát každý míč," prohlásil Byrtus. V soutěži týmů budou k vidění squashisté Daniel Mekbib nebo Jakub Solnický.