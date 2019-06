Koučování během utkání? Při US Open to chtějí zkusit, legenda nesouhlasí

Měl by trenér koučovat hráčku během zápasu? Téma, o kterém se v tenisovém prostředí zase začíná diskutovat. Zatím je povoleno, že na běžném turnaji žen může kouč jednou za set promluvit se svou svěřenkyní. Na grandslamech je však jakákoliv komunikace zakázána. Teď by se však situace mohla změnit. Šéfové posledního grandslamového turnaje sezony US Open by totiž koučování během utkání chtěli dovolit.

Určitě si vzpomenete na loňské finále US Open mezi Serenou Williamsovou a Naomi Ósakaovou. Williamsová podle rozhodčího během utkání dostávala rady od svého trenéra Patricka Mouratougla, což nebylo povoleno. Americká tenistka se tehdy bránila, že to není pravda, hádala se a vše vyústilo v divočinu, kdy ve vzteku sudího nazvala zlodějem, když jí udělil trestný fiftýn.

O této aféře se pak ještě dlouho diskutovalo a začala být probírána otázka, zda by nakonec trenéři neměli mít šanci hráčkám radit během utkání. U žen je zatím povoleno, že kouč smí během běžného turnaje přijít za svou svěřenkyní jednou za set. Na grandslamech je však jakákoliv komunikace zakázána.

Teď by se to však mohlo změnit. Pořadatelé US Open již v minulých letech testovali koučování hráčů i hráček během kvalifikace na grandslamech a poté během juniorského grandslamu. Nedávno pak přišli s návrhem, podle kterého by hráči mohli svého trenéra požádat o radu i během hlavní části turnaje.

To se však setkalo s kritikou. „Mluvil jsem s třiceti bývalými hráči, co si myslí o koučování během zápasu a nikdo z nich to nepodporoval,“ uvedl Tim Henman, bývalý britský tenista a jeden z největších kritiků tohoto nápadu na webu telegraph.co.uk. „Mělo by být jenom na hráči, aby během utkání řešil problémy. Jedním z nejdůležitějších rozdílů, v čem tenis vyniká, je to, že se hraje jeden na jednoho, je to jako souboj gladiátorů,“ uzavřel bývalý čtvrtý hráč světa.